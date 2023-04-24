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Чи можна запобігти розвитку алергії у дорослому віці – дослідження

Алергія має багато різних форм і, зазвичай, розвивається, коли ваша імунна система помилково сприймає нешкідливий алерген, як-от пилок або шерсть тварин, як загрозу. Потім він реагує щоразу, коли зіштовхується з цим алергеном, симптомами, які можуть бути різними, починаючи від кашлю, чхання та свербежу до більш серйозних реакцій, таких як кропив’янка, блювота, утруднене дихання та втрата свідомості.

Понеділок, 24 квітня 2023, 20:44
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Про це повідомляє The New York Times.

За словами алергологині та імунологині Шрадхі Агарвал, хоча у більшості осіб алергія не посилюється або не зникає у дорослому віці, у цьому також немає нічого незвичайного. Чому алергія посилюється чи слабшає, особливо у дорослому віці, вчені переважно не розуміють.

“В алергії багато таємниць”, – зазначила Агарвал.

Близько 26% дорослих і 19% дітей у Сполучених Штатах страждають на сезонну алергію, а приблизно 6% дорослих і дітей мають харчову алергію, згідно з даними Центрів контролю та профілактики захворювань.

Причини алергії – складні, зауважила докторка Корінн Кіт, професорка імунології дитячої алергії в Медичній школі Університету Північної Кароліни, – це залежить від ваших генів і того, яким алергенам ви піддаєтеся та коли.

Експерти вважають, що загалом речі, які порушують вашу імунну систему, як-от статеве дозрівання, вагітність, тимчасові чи хронічні захворювання або трансплантація органів, “можуть змінити алергічну реакцію на речі, які ви раніше переносили”.

Поки що не зрозуміло, наскільки часто різні види алергії розвиваються у дорослому віці, – зазначила професорка Ручі Гупта, котра спеціалізується на алергії в медичній школі Фейнберга Північно-Західного університету.

Утім, у вчених є деякі дані щодо харчової алергії. Наприклад, в одному опитуванні понад 40 000 дорослих у Сполучених Штатах, опублікованому в 2018 році, докторка Гупта та її колеги виявили, що приблизно у 45% тих, хто страждав на харчову алергію, у дорослому віці заявили про розвиток принаймні ще однієї харчової алергії. З цієї групи чверть осіб ніколи не страждали на харчову алергію в дитинстві.

Важливим питанням для дослідників є те, що саме може спричинити розвиток алергії у дорослих на їжу, яку вони споживали раніше.

Алергологиня та асистентка професора медицини Стенфордського університету Джіоті ​​Тірумаласетті спостерігала, як у пацієнтів різного віку розвивалися різні типи нових алергій, зокрема на звичайні алергени, такі як пилок, шерсть домашніх тварин або горіхи.

За словами Тірумаласетті, “втрата” алергії або “десенсибілізація” до алергену трапляється часто, особливо починаючи з (або після) середнього віку. Так, наші імунні реакції “затихають”, стаючи слабшими та менш енергійними з віком.

Зокрема більшість алергійних проявів на пеніцилін зникає з часом, а сезонні алергії, як правило, зменшуються з віком.

І хоча алергія на певні харчові продукти, як-от на горіхи, рибу та молюсків, набагато рідше розвивається, за словами докторки Гупти, приблизно від 50% до 80% дітей з алергією на молоко чи яйця переростають її у 10 років.

Докторка Агарвал зазначила, що один із поширених способів виявлення алергії на навколишнє середовище – це переїзд в інше місце та контакт із пилком, з яким ніколи раніше не мали справи. Технічно це не буде “новою” алергією, сказала вона, але це відмінність, яка може ускладнити дослідження в цій галузі. Також подібне віддалення від таких місць може призвести до полегшення.

Щодо того, чи можуть дорослі щось зробити, аби уникнути розвитку нової алергії, експерти не мають відповіді.

Єдине дослідження профілактики алергії на цей час зосереджено на запобіганні харчовій алергії у дітей, – пояснила Гупта, що має мало спільного з запобіганням розвитку нових видів алергії у дорослих.

Зрештою, зазначила докторка Кіт, ви не можете контролювати, чи з’явиться у вас нова алергія з віком. Тож вона наголосила, що “не хвилювалася б щодо цього”.

Зауважимо, відповідно до результатів масштабного дослідження, новонароджені, які живуть у будинку з котами чи собаками, мають меншу ймовірність розвитку харчової алергії. Перевага зменшеного ризику зберігається, навіть якщо спільне життя з тваринами відбувається на етапі, коли жінка ще вагітна.

Теги: алегрія, алергени, дослідження, прояви алегрії

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