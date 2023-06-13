Москва не визнає авторитету Міжнародного кримінального суду. Інший шлях притягти Росію до відповідальності за скоєні злочини в Україні – створення спецтрибуналу.

Джерело: Euronews.next

ЄС та США хочуть притягнути російських лідерів до юридичної відповідальності за міжнародний злочин агресії в Україні, але це досить складно.

Британський юрист з прав людини Вейн Джордаш зазначив:

“Що стосується злочину агресії – на жаль, Міжнародний кримінальний суд не має юрисдикції щодо ситуації між Україною та Росією. Росія не є стороною суду. Україна подала заяву, але не підписала Римський статут. І це означає, що Міжнародний кримінальний суд не має юрисдикції розглядати цю агресію. Це головна проблема”.

Окрім Гаазького трибуналу, Єврокомісія розглядає два варіанти судового переслідування за злочин агресії: міжнародний незалежний спеціальний трибунал або гібридний спеціальний суд, заснований на українській судовій системі, але укомплектований міжнародними суддями.

“Існує політична проблема: знайти в Генеральній Асамблеї (ООН) достатньо держав, щоб домовитися про такий трибунал, про таку угоду. Тож це політична проблема і боротьба ще попереду. З іншого боку, трибунал, який буде скоріше внутрішнім судом, скажімо, гібридний трибунал, що ґрунтується на українському законодавстві, має більше практичних труднощів. Конституція України не дозволяє створення додаткових трибуналів такого роду”, – сказав Вейн Джордаш.

Таким чином, правова ситуація є досить складною. Але є і яскраві приклади створення міжнародних спеціальних трибуналів. Наприклад, проти колишнього глави сербської держави Слободана Мілошевича та Нюрнберзького процесу проти очільників нацистів.

Вейн Джордаш пояснив:

“Я маю на увазі, Мілошевич і Герман Герінг ніколи не думали, що їх судитимуть. Але потім вони постали перед міжнародним судом. Знаєте, ми не фантазіями займаємося, є прецеденти, коли такі, як Путін, закінчували свої дні судовими баталіями та переслідуванням. Так що я не виключаю цього, але водночас я реаліст”.