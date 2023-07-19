Безліч дивовижних закупівель та відбудов відбуваються щодня просто на наших очах. І ніби це мають бути прекрасні новини про відродження життя під час війни, та є одне але .. ціна та актуальність. Поки наш ворог організовує різноманітне виробництво військового призначення 24/7 на державному рівні, в нас й досі левову частину потреб на фронті закривають волонтери.

Вже не перший день активна спільнота в соціальних мережах вибухає питаннями про закупівлі барабанів, відбудову доріг та перебирання бруківки в центрі Києва, а відповідей немає. Є й ті, хто припускають, що такими темами відвертають нашу увагу від чогось більш важливого. Та тендери у відкритих джерелах говорять про інше.

Про електричні сковорідки за 720 тисяч гривень, пароварку за майже 500 тисяч, 12 електричних овочерізок по 130 тисяч за штуку, та 300 шкіряних барабанів на 891 тисячу гривень чули всі.

Та не овочерізками єдиними ..

В тендері про реконструкцію транспортної розвʼязки в оболонському районі столиці важко порахувати нулі 1 314 995 000,00. Капітальний ремонт і реставрація території з облаштуванням футбольного поля та спортивних майданчиків Уманського району обійдуться 31 873 763,00 гривень. Реконструкція нежитлової будівлі в селі Кіровоградської області для розміщення ЦНАПа має відбутися за 11 380 519,00. Тож конструктори для гри та навчання в укриттях під час тривог за 952 864,00 тисячі гривень на попередньому фоні виглядають навіть якось бідно. Ще до 24 серпня мають замінити радянський герб на тризуб за 28 мільйонів гривень на щиті скульптури Батьківщини-Матері в Києві. А ось особливий тендер, від якого рябітиме в очах медійників – це висвітлення діяльності обласної військової адміністрації через засоби ЗМІ за 2 000 000, 00 гривень. Одразу пригадується крилатий вислів «я х@ю, дорогая редакция». І ще неймовірна кількість інших вкрай актуальних витрат, які вже познаходили люди …

Тобто «Позоро» має всі шанси побити рейтинги відвідувань найпопулярніших ЗМІ, зважаючи на тенденції.

В цей самий час, Україна показала свою силу всьому світу. Вже не для кого не дивина, що нам давали 3 дні на смерть. Але ми не тільки вижили, а ще й добряче навалюємо ворогу тим, що маємо під рукою. Всі памʼятають, як громади виходили на танки голіруч, як давали відсіч мисливськими рушницями, як тягали ворожу техніку сільськогосподарським трактором.

Тільки уявіть, як би ми вели війну маючи потужне власне виробництво військового призначення ?

Днями мережі розірвало відео з виробництва російських дронів «Ланцет». На поверхні питання, чи це й досі не вагомий привід замислитись про доцільність використання держ коштів?

А далі трішки цікавою та непопулярної інфи. В Україні також існує виробництво деякого озброєння та комплектуючих. Хоча це тема для окремої статті, та наведу приклад ситуації з тими ж безпілотниками.

З 2019 року на озброєні ЗСУ перебуває розвідувальний безпілотник Spectator виробництва Укроборонпрому. З початку повномасштабного вторгнення не було жодного замовлення на цей апарат від держави. Як кажуть самі виробники, що він можливо й не ідеальний, але враховуючи, що на фронті нам конче бракує безпілотників всіх типів, то досить дивно виглядає картина, коли простоюють цілі потужності підприємства, яке спеціалізуються на їх виготовлені всередині країни. А волонтери й далі вигрібають дрони з усіх можливих сусік по інших країнах, а кружки авіа моделювання ліплять по гаражах свої аналоги в невеличкій кількості.

Також мені відомо, що в Україні існує серійне виробництво далекобійних безпілотників ударного типу. Вони здатні залітати вглиб на 1000-1200 кілометрів ворожої території, в залежності від ваги вибухової речовини (75 кг приблизно) Його випробовували по всім стандартам посилаючись на заявлені технічні характеристики, а також під дією РЕБ. В рамках випробовувань проводили й дуже вдалі бойові застосування. Наразі виробники передають ці апарати силам безпеки та оборони на безоплатній основі, оскільки не отримали замовлення від держави.

Ось це фото частин двигуна нещодавно збитого вночі російського Shahed 136. Деталь вироблена в Ірландії. Це при тому, що росія знаходиться під санкціями. І вони таки знаходять шляхи, як їх обійти.

Ми, нагадаю, не під санкціями. Ми відкрито просимо світ допомогти нам озброєнням. Так що нам заважає просити партнерів допомогти з виробництвом власного озброєння?

Проте варто зазначити, віцепрем’єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністром цифрової трансформації України, Михайло Федоров, у своєму телеграм каналі написав, що краще діяти та не палити фото власних виробництв і що сьогодні Кримській міст розірвали морські дрони.

Також, що виробництво вже виросло, більше ніж в 100 разів, якщо порівнювати з минулим роком. І що дронів буде ще більше.

Тож плекаємо надію, як то кажуть і час покаже.

А поки, звичайні люди створили петицію, в якій закликають припинити марно витрачати гроші на неактуальні потреби.

Так і підписали «Обмежити некритичні витрати для зростання обороноздатності»

https://petition.kmu.gov.ua/petitions/5111?fbclid=IwAR1s3ZNnRgRNpVhbqikQXMSKfU6V457QlVmoci_dNFgflJ5QF8W3pIq-U7M

Хочеться вірити, що можновладці схаменуться та припинять «общипувати гуся, поки він не здох», як написали в соціальних мережах. Поки не пізно, нам треба обʼєднатися у спільній меті й це перемога! Бо кожен шмат бруківки, тинькування нового ЦНАПу, овочерізка чи барабан – це життя наших воїнів. Треба розуміти, що це війна озброєння та технічного забезпечення. Хто краще оснащений той і переможе.

Віримо, що скоро повідомлення накшталт

«Невідомі БпЛА рухаються у напрямку…. москви/пітера/ростова» – стануть для нас буденністю.

Слава українським захисникам! ✊🇺🇦

Притула закликав взяти місцеву владу за яйця.

На що тільки не збирав народ Україні за час повномасштабного вторгнення.. від броні до супутників. І ця тенденція не зупиняється. Сергій Притула, громадський діяч, волонтер, засновник однойменного благодійного фонду, повідомив про новий масштабний збір для Головного управління розвідки МО України. Притула в кабінеті Буданова. Інтрига повисла в повітрі.

“Кирило Олексійовичу, підтвердіть, будь ласка, що Головному управлінню розвідки потрібні…(запікано) “, – каже Притула.

Буданов підтверджує: “Так, Головному управлінню розвідки потрібно…”(запікано) .

https://fb.watch/lTD3Co6EtR/ (відео)

На цей раз потреби фронту небайдужим обійдуться у 120 мільйонів гривень. На цю суму придбають 5 комплексів розвідувальних БПЛА EOS C VTOL для штурмових спецпідрозділів ГУР.

«Загалом вийде 5 наземних станцій управління та 15 пташок. На збір тиждень. Виявляємо та знищуємо! Працюємо, панове! » – зауважив на своїй сторінці волонтер.

За інформацією від Притули, станом на зараз вже зібрано на один комплекс. Та набирає обертів нова хвиля обурень від людей щодо доцільності витрат державних коштів на різні неактуальні питання, на кшталт виробництво серіалу «СТМ Інгулець» за 33 600 00,00 гривень».

З огляду на це, Сергій Притула записав та виклав відео, в якому зізнається, що люди в нього на сторінці в коментарях обурюються: «Під час, коли військовим потрібна допомога, волонтери змушені виклянчувати з усього світу по копійці, в той момент, коли якісь мери та голови територіальних громад купують за бюджетні кошти якісь барабани, маракаси, якісь міксери і будують чи ремонтують стадіони. І це обурення є справедливим. І я теж дуже обурений! Мене це дуже бісить! Просто я не знаю, як можна під час війни так бездарно розпоряджатися коштами! » – зізнався громадський діяч.

В коментарях під відео люди ледь стримують емоції.

«Та коли в мене горить хата, я не йду в фейсбук в коментарях запитувати, чому держава закупила мало пожежних машин. Я беру в руки відро з водою, кличу сусідів, і ми йдемо разом гасити пожежу» – навів антологію Сергій.

Також він підкреслив, що люди, які приходять в коментарі, та пишуть, що не будуть донатити, бо десь краде мер, роблять гірше лише солдату, який на фронті чекає на допомогу, а не тому, хто краде.

Також Притула озвучив, що планує розібратися з тиловими пацюками після перемоги, а зараз треба зробити все, щоб її пришвидшити.

«Тож якщо у вас є можливість та бажання, підіть, будь ласка, візьміть свою місцеву владу за яйця і запитайте, чому вони в той чи інший спосіб розпоряджаються коштами. Якщо у вас цього бажання немає, то не демотивуйте тих людей, які й надалі допомагають волонтерам вирішувати задачі, які ставлять військові» – резюмував Притула.

https://fb.watch/lTG-2EDwWR/ (відео