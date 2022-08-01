Про це інформує пресслужба МОЗ.
Для отримання електронного рецепта на антибіотики декларація не обовʼязкова.
Проте, пацієнт повинен бути зареєстрований в електронній системі охорони здоровʼя. Для цього потрібно або укласти декларацію з сімейним лікарем, або безпосередньо зареєструвавшись на прийомі у будь-якого лікаря.
Щоб зареєструватися в ЕСОЗ, потрібно при собі мати документ, що посвідчує особу (внутрішній чи закордонний паспорт, ID-картка, дітям – свідоцтво про народження) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН) (для всіх, хто досягнув 14-річного віку, виключення лиш якщо пацієнт відмовився від набуття такого номера).
Однак, українці, які тимчасово вимушені змінити місце свого проживання, зможуть отримати рецепт у лікаря без декларації.
Е-рецепт на антибіотики зможе виписати лікар будь-якої спеціалізації – терапевт, хірург, стоматолог тощо. Однак, лише за умови, якщо заклад та лікарі зареєстровані в електронній системі охорони здоровʼя.
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- Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що розширює свою місію з порятунку життів по всій Україні.
- Раніше Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт №6306, який дозволятиме Міністерству охорони здоров’я (МОЗ) запустити інфраструктурну частину реформи охорони здоров’я. За новим підходом лікарні в області, об’єднають в один госпітальний округ. Водночас округ додатково поділять на госпітальні кластери.