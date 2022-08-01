З 1 серпня відпуск антибактеріальних лікарських засобів (антибіотиків) може бути можливим лише за електронним рецептом. Чи обов'язково при цьому підписувати декларацію з лікарем і чи може е-рецепт виписати будь-який інший лікар?

Про це інформує пресслужба МОЗ.

Для отримання електронного рецепта на антибіотики декларація не обовʼязкова.

Проте, пацієнт повинен бути зареєстрований в електронній системі охорони здоровʼя. Для цього потрібно або укласти декларацію з сімейним лікарем, або безпосередньо зареєструвавшись на прийомі у будь-якого лікаря.

Щоб зареєструватися в ЕСОЗ, потрібно при собі мати документ, що посвідчує особу (внутрішній чи закордонний паспорт, ID-картка, дітям – свідоцтво про народження) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН) (для всіх, хто досягнув 14-річного віку, виключення лиш якщо пацієнт відмовився від набуття такого номера).

Однак, українці, які тимчасово вимушені змінити місце свого проживання, зможуть отримати рецепт у лікаря без декларації.

Е-рецепт на антибіотики зможе виписати лікар будь-якої спеціалізації – терапевт, хірург, стоматолог тощо. Однак, лише за умови, якщо заклад та лікарі зареєстровані в електронній системі охорони здоровʼя.