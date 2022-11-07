Від інфекційних хвороб, ризик який зростає через війну, захищають лише щеплення. Пресслужба Міністерства охорони здоров'я пояснила, чи потрібно готуватися до щеплень, здавати аналізи, імунограму, а також чи можна вакцинуватися під час гострих інфекційних захворювань.

Про це МОЗ інформує у Facebook.

Ні спеціально готуватися, ні чекати якогось оптимального часу для щеплень нема потреби. Також перед перед щепленнями не треба здавати жодних аналізів (крові, сечі, імунограму). Перед вакцинацією проти COVID-19 не потрібно здавати ПЛР-тести чи тести на антитіла.

Як пояснили у МОЗ, аналіз крові чи сечі може виявити наявність запальних процесів в організмі. Втім, гострі захворювання самі по собі не є протипоказанням до вакцинації.

Не рекомендується щепити людину з температурою понад 38,5 градусів — не через те, що вакцинація в такому стані небезпечна. Причиною є те, що якщо ввести вакцину і температура підвищиться або не знижуватиметься, то важко буде зрозуміти, чи то реакція на щеплення, чи людині стає гірше. У таких випадках щеплення рекомендують відкласти, доки температура нормалізується.

Захищають людину від COVID-19 не лише антитіла, а й клітинний імунітет, який неможливо визначати звичайним тестом на антитіла. Тому навіть тим, хто хворів на COVID-19, рекомендовано щепитися, але не раніше ніж через 28 днів після початку хвороби. Немає сенсу робити ПЛР-тест, адже він показовий у моменті, а людина, поки чекає тест, теж може захворіти.

Також перед щепленням немає потреби вимірювати артеріальний тиск.