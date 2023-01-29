Чи варто тренуватися, коли ви страждаєте від хронічної втрати сну? Ця досить поширене запитання, враховуючи, що один із трьох американців страждає від недосипу, згідно з даними Центру з контролю та профілактики захворювань США.

Про це мовиться у матеріалі CNN.

Так, за словами директора Центру циркадіанної медицини та медицини сну при Північно-Західному університеті Фейнбергської школи медицини в Чикаго доктора Філліса Зі, “це однозначно двосторонній зв’язок”.

По-перше, є чіткі дані, які показують, що регулярні вправи покращують якість сну — помірні вправи вранці, вдень або дуже рано ввечері можуть покращити глибокий сон”, — наголосив Зі.

Глибокий сон — це стадія одужання, на якій ваше тіло відновлюється. Його також називають “повільним” сном, його можна досягти, лише якщо якість вашого сну хороша, без перерв у нічний час.

Необхідність якісного сну

Щоб бути здоровим, організм повинен кілька разів щоночі проходити чотири стадії сну. Під час першої та другої стадій організм починає знижувати свій ритм. Це готує нас до третьої стадії — глибокого повільного сну, коли тіло буквально відновлює себе на клітинному рівні, виправляючи пошкодження, спричинені денним зношенням, і зберігаючи спогади на тривалий час.

Сон зі швидкими рухами очей, який називається REM, є четвертою стадією, на якій ми бачимо сни. Дослідження показали, що відсутність швидкого сну може призвести до дефіциту пам’яті та погіршення когнітивних функцій, а також до серцевих та інших хронічних захворювань і ранньої смерті.

З іншого боку, багаторічні дослідження показали, що сон, особливо найглибший, найцілісніший вид, підвищує роботу імунної системи.

Оскільки кожен цикл сну триває приблизно 90 хвилин, більшості дорослих потрібно сім-вісім годин відносно безперервного сну, щоб досягти відновновної стадії та бути здоровими. Дефіцит сну разом із нерегулярною тривалістю пов’язують із підвищеним ризиком ожиріння, хвороб серця, деменції та розладів настрою, таких як тривога та депресія.

Будьте обачливі відносно травм

Одна ніч поганого сну не повинна вплинути на вашу рутину тренувань, але хронічне недосипання, що призводить до багатоденного виснаження, — це інша справа, кажуть експерти.

Можливо, нерозумно ходити в спортзал або займатися спортом, коли ви ледве ставите одну ногу на іншу, зазначив фахівець зі сну доктор Радж Дасгупта, доцент клінічної медицини в Школі Кека Університету Південної Каліфорнії.

Без сну ваші м’язи не можуть відновитися після стресу, якого ви зазнали під час тренувань. Вам не дуже корисно продовжувати руйнувати м’язи, не даючи їм часу відновитися та зміцніти”, – пояснив Дасгупта.

Крім того, у вас більше шансів отримати травму, коли ви виснажені, через сповільнену реакцію вашого втомленого мозку, який працює над прийняттям рішень під час тренування.

Окрім цього, поганий сон також може вплинути на мотивацію займатися спортом.

Також дефіцит сну може призвести до неправильного вибору їжі, що негативно позначиться на вашій формі та фізичній працездатності, наголосив експерт.

Використовуйте здоровий глузд

Загалом не дуже гарна ідея тренуватися, будучи надто втомленим, проте ви все ж краще спатимете та отримаєте більше користі від вправ, якщо це зробите. Тож яка відповідь?

Користуйтеся здоровим глуздом, заявив доктор Зі.

Якщо ви погано спите, не йдіть на таке інтенсивне тренування. Замість цього ходіть пішки або займайтеся йогою, але обов’язково дотримуйтеся вправ або режиму фізичної активності у звичайну для вас пору дня”.

Якщо вам не вистачає часу, подумайте про кілька коротких вправ протягом дня.