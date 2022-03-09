Національний банк рекомендує українцям, які виїжджають за кордон, внести готівку на рахунки в Україні, а не вивозити її з собою за кордон.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Це можна зробити:

у відділенні банку, маючи з собою паспорт,

через платіжні пристрої з функцією приймання готівки – термінали самообслуговування,

банкомати з функцією приймання готівки.

Українці за кордоном можуть безготівково розраховуватись за товари та послуги платіжними картками, що емітовані українськими банками, а також знімати необхідні суми готівкою у валюті країни перебування.

Під час війни значна частина українців була вимушена залишити свої домівки та рятуватися в сусідніх країнах. Громадяни, які залишили країну, маючи з собою готівкову гривню, зіткнулися з неможливістю обміняти її на валюту або вимушені здійснювати такий обмін майже за безцінь. Національний банк розуміє цю проблему та вже працює над її вирішенням із центральними банками сусідніх країн. Але це займе час”, — зауважується у повідомленні.

За словами заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана, поповнивши банківський рахунок в Україні й використовуючи за кордоном платіжну картку, курс конвертації буде набагато кращим за курс “чорного ринку”.

Національний банк України не встановлював жодних обмежень на безготівкові розрахунки, зокрема лімітів щодо сум здійснення операцій із використанням платіжних карток за кордоном.