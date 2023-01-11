Обвинувачена минулого року в расизмі американська церемонія нагородження повернулася на екрани для спростування інтолерантності щодо темношкірої раси.

Про це повідомляє The Rolling Stone.

80-у церемонію “Золотий глобус“, яка транслювалась в прямому ефірі на NBC з готелю “Беверлі Хілтон” в штаті Каліфорнія, вів Джеррод Кармайкл – американський комік, актор, письменник та режисер.

Під час вступного монологу Кармайкл пожартував, що на роль ведучого був лише один критерій відбору: колір шкіри, тож, він мав певні привілеї, проходячи кастинг.

“Привіт. Ласкаво просимо на 80-ту церемонію вручення премії “Золотий глобус“. Я ваш господар, Джерод Кармайкл. І я скажу вам, чому я тут. Я тут, тому що я чорний“, – почав він.

“Це шоу не вийшло в ефір минулого року, тому що Голлівудська асоціація іноземної преси (засновник та співпродюсер премії “Золотий глобус“) – я не скажу, що вони були расистською організацією, але в них не було жодного чорношкірого члена до смерті Джорджа Флойда“, – продовжив ведучий.

Довідка: Джордж Флойд – афроамериканець, вбивство якого спричинило хвилю протестів у США в 2020 році.

Порівнявши себе з чорношкірими інформаторами ФБР, які шпигували за лідерами відстоювання громадянських прав у 1960-х роках, Кармайкл зрештою сказав, що прийняв пропозицію через високу зарплату розміром у 500 000 доларів і що “індустрія заслуговує на такі вечори“.

Важливою подією кінопремії стала велика кількість темношкірих акторів, які забрали низку нагород додому, зокрема найкращу жіночу роль другого плану за Анжелу Бассетт (“Чорна пантера: Ваканда назавжди“), найкращу чоловічу роль другого плану в телесеріалі (“Початкова школа «Ебботт»“) – Тайлер Джеймс Вільямс; Квінта Барсон отримала найкращу телевізійну актрису в “Мюзиклі/комедійному серіалі” (“Початкова школа «Ебботт»); Зендея перемогла в номінації “Найкраща телевізійна актриса” – драматичний серіал “Ейфорія“. Едді Мерфі також був удостоєний премії імені Сесіля Б. Де Мілля за досягнення в кар‘єрі.

Пізніше на сцені з’явився Шон Пенн, щоб представити Президента України Володимира Зеленського, який перервав гала-концерт з повідомленням про продовження війни Росії в Україні (Зараз це відбувається майже на кожному великому шоу нагород).