18 травня президент України Володимир Зеленський підписав прийнятий парламентом законопроєкт №7269, що регулює роботу місцевої влади під час воєнного стану. Натомість 24 лютого Указом Президента автоматично утворились окремі структури – військові адміністрації. Через це зараз виникають непорозуміння щодо того, як взаємодіють між собою ці рівні, якими залишаються повноваження тих органів місцевого самоврядування, які продовжують функціонувати.

Про це йдеться у повідомленні громадської мережі “ОПОРА”.

Аналітик Олександр Неберикут зазначає, що зараз обласні та районні адміністрації функціонують як військові адміністрації. Окрім того, що вони виконують свою традиційну роботу як державні адміністрації, тепер вони ще й підпорядковуються Генштабу. Через це вони мають виконувати певні військові обов’язки.

“Важливим є обговорення питань щодо припинення повноважень обласних та районних рад, аби бути суто виконавчими органами при військових адміністраціях, а ще – перегляд політичної структури місцевих рад, що сформувались у результаті виборів”, – додає Олександр Неберикут.

Необхідно враховувати те, що сам Закон України «Про правовий режим воєнного стану» було прийнято ще у 2015 році. Проте воєнний стан по всій території України запроваджено вперше. Тому саме зараз відбувається виявлення певних недоліків у цьому законі.

“Склалася ситуація, де чітко ніде в законодавстві не визначено що відбувається – які органи місцевого самоврядування діють, а повноваження яких припиняються”, – зауважила старша радниця з юридичних питань громадської мережі “ОПОРА” Ольга Коцюруба.

Юристка додає, що у прийнятому законопроєкті №7269 є чітко визначена норма, що повноваження органів місцевого самоврядування під час воєнного стану можуть припинятися за конкретно окреслених умов, зокрема щодо окупованих територій.

“Чи витримала децентралізація краштест повномасштабною війною? На моє переконання, здебільшого витримала. Хоча і, в принципі, слабкі сторони її оголились. Звісно, що зараз проблема законотворців полягає в тому, що ми діємо не проактивно, а реактивно. Тому що ми намагаємося десь лагодити систему на ходу, коли виникають нові й нові проблеми. І проблеми мають абсолютно різний вимір”, – заявив народний депутат та голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін.

Він зазначив, що повноваження голів громад розширені, але вони не можуть щось робити з виконкомом на період воєнного стану. Необхідно було надавати одноосібні повноваження головам громад, адже у міських радах під обстрілами для оперативних рішень часто важко зібрати депутатів. До того ж, у випадку оточення чи окупації простіше передати повноваження обласних та районних рад до військових адміністрацій.

Також своїми думками поділився голова Рівненської обласної ради Сергій Кондрачук. Він розповів про особливості роботи Рівненської обласної ради під час воєнного стану. Сергій зазначив, що 5 березня депутати передали обласній військовій адміністрації право вносити зміни до обласного бюджету та програм.

“Зменшення повноваження рад, які перебувають у тилових областях та ефективно працюють, не має сенсу. Всі розуміють відповідальність поточного моменту, необхідність працювати ще краще, ніж до повномасштабного вторгнення. І я не бачу жодних підстав і потреб якимось чином повноваження обласної ради нашої зменшувати чи змінювати”, – заявив голова Рівненської обласної ради Сергій Кондрачук.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про подовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб.

В Україні можуть прийняти рішення про продовження мобілізації після 24 травня, залежно від ситуації на фронті.