П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко розповів про свій нещодавній досвід європейської дипломатії та про те, втомилася Європа від нашої війни, чи ні.

Про це він розповів в інтерв’ю журналісту, публіцисту та блогеру Віталію Портникову для спільного проєкту видання “Радіо Свобода”, телеканалів “Еспресо” та “Настоящее Время”.

Відвідини Петром Порошенком Європи лишили досить оптимістичне враження: на переконання політики, втома Європи від України, попри побоювання багатьох, не лише не наросла, але й повністю минула. У перші два тижні повномасштабного російського вторгнення вона спостерігалася, одначе зараз ставлення європейців до російської агресії змінилося.

Порошенко вважає, що така зміна поглядів може бути спричинена тим, що на початку ніхто не вірив у те, що Україна зможе вистояти, і їх дії щодо нас були як “милостиня, допомога приреченому”. Але Україна вистояла і Європа усвідомила, що ця війна не обмежується нашими кордонами.

“На сьогодні абсолютна більшість наших партнерів розглядає це як те, чого ми й хотіли від них добитися, як інвестицію у власну безпеку. Абсолютно немає жодного сумніву в тому, що якщо їх не зупинити, росіян, на території України, росіяни та Путін постукають у двері кожної з країн Європи. Постукають міграційною кризою, постукають продовольчою кризою на погрози і голоду, постукають ядерною або техногенною катастрофою. І ні в кого не залишилося жодних ілюзій”, – переконаний політик.

Також Петро Порошенко відзначив єдність, яку продемонструвала Європа та світ у протистоянні агресії Росії. П’ятий президент зауважив, що це здивувало усіх: що самих європейців, що Путіна. Порошенко наголосив, що західну демократію даремно називали слабкою, одначе, якщо вона таки зламається під тиском російської диктатури – це стане для неї вироком.

Деякі західні експерти посилено насаджували наратив, після стрімкого наступу талібів в Афганістані, що Україну чекає та ж участь. І хоч росіяни планували через три дні провести парад на Хрещатику та навіть підготували для цього парадну форму, Росія не добилася свого навіть через три місяці.