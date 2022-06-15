Про це він розповів в інтерв’ю журналісту, публіцисту та блогеру Віталію Портникову для спільного проєкту видання “Радіо Свобода”, телеканалів “Еспресо” та “Настоящее Время”.
Відвідини Петром Порошенком Європи лишили досить оптимістичне враження: на переконання політики, втома Європи від України, попри побоювання багатьох, не лише не наросла, але й повністю минула. У перші два тижні повномасштабного російського вторгнення вона спостерігалася, одначе зараз ставлення європейців до російської агресії змінилося.
Порошенко вважає, що така зміна поглядів може бути спричинена тим, що на початку ніхто не вірив у те, що Україна зможе вистояти, і їх дії щодо нас були як “милостиня, допомога приреченому”. Але Україна вистояла і Європа усвідомила, що ця війна не обмежується нашими кордонами.
“На сьогодні абсолютна більшість наших партнерів розглядає це як те, чого ми й хотіли від них добитися, як інвестицію у власну безпеку. Абсолютно немає жодного сумніву в тому, що якщо їх не зупинити, росіян, на території України, росіяни та Путін постукають у двері кожної з країн Європи. Постукають міграційною кризою, постукають продовольчою кризою на погрози і голоду, постукають ядерною або техногенною катастрофою. І ні в кого не залишилося жодних ілюзій”, – переконаний політик.
Також Петро Порошенко відзначив єдність, яку продемонструвала Європа та світ у протистоянні агресії Росії. П’ятий президент зауважив, що це здивувало усіх: що самих європейців, що Путіна. Порошенко наголосив, що західну демократію даремно називали слабкою, одначе, якщо вона таки зламається під тиском російської диктатури – це стане для неї вироком.
Деякі західні експерти посилено насаджували наратив, після стрімкого наступу талібів в Афганістані, що Україну чекає та ж участь. І хоч росіяни планували через три дні провести парад на Хрещатику та навіть підготували для цього парадну форму, Росія не добилася свого навіть через три місяці.
“Я пишаюся тим, що українському народові і його Збройним силам вдалося якщо не зламати хребет, то точно дати по носі збройним силам Росії. Війна далеко від перемоги, але ні в кого з українців немає жодного сумніву що ми переможемо”, – наголосив Петро Порошенко.
- Сьогодні президент України Володимир Зеленський звернувся до чеського народу та політиків із закликом переконувати всіх, хто ще не наважився обрати бік у російсько-українській війні, зробити це.
- Нагадаємо, озброєння, надане Україні, на думку експертів, не дуже змінює ситуацію у позиційній війні на сході. Європейські лідери зіштовхуються з наростанням страху суперечити президенту РФ Володимиру Путіну та інфляцією через зростання цін на енергоносії, що не подобається їх виборцям. Це може штовхнути деяких політичних лідерів до тиску на Україну з метою підписання невигідного мирного договору з РФ.
- Згідно з останніми опитуваннями, надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС підтримують мешканці Німеччини – 68%, французи – 65% та нідерландці – 65%.
- Також президент Румунії Клаус Йоганніс вважає, що Україні потрібно якомога швидше надати статус кандидата на членство у ЄС. Такий крок стане явною підтримкою України у війні з російською агресією.
- За інформацією ЗМІ, ознайомлених з результатами дебатів у Колегії комісарів, Європейська комісія буде наполягати на тому, аби Україна отримала статус кандидата у члени Європейського союзу.
- Віцепрезидентка Єврокомісії Віра Юрова вважає, що Україна має стати членом Євросоюзу якомога швидше. На її переконання, цей процес повинен тривати кілька років, але не десятиліття.