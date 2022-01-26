Про це повідомляє Сьюзан Войчицькі в офіційному блозі компанії.
Нагадаємо, що у середині листопада 2021 року YouTube перестав показувати кількість дизлайків під відео. Видима кількість негативних оцінок стала доступна лише авторові.
Згідно з заявою компанії, кількість глядачів відео суттєво не змінюється, якщо приховати кількість негативних реакцій.
Войчицькі зауважує, що зазвичай дизлайки ставлять з певних особистих причин, а не тому, що відео по-справжньому не подобається. У YouTube хочуть, аби кожен мав можливість “висловитися без утисків”. Досить часто подібні “атаки хейтерів” спрямовані саме на авторів контенту.
Однак, частина користувачів відеохостингу не надто задоволена відсутністю функції. Адже подібні відео перестають траплятися в рекомендаціях.
- Відомо що, південнокорейська дитяча пісня про малюка акули набрала 10 млрд переглядів на відеоплатформі YouTube. “Baby Shark” стала першою піснею, котра встановила такий рекорд.
- Також виконавча директорка відеохостингу YouTube Сюзан Войчицькі отримала листа від коаліції організацій-фактчекерів, в якому йдеться, що YouTube є головним джерелом фейків в інтернеті за 2021 рік. У листі стверджується, що платформа докладає недостатньо зусиль для боротьби з дезінформацією.
- Раніше YouTube повідомив про запуск програми YouTube Short Funds в Україні. Починаючи з грудня компанія заохочуватиме авторів та артистів, які створюють креативні та унікальні короткі відео (від 15 до 30 секунд).