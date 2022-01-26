Генеральна директорка популярного відеохостингу YouTube Сьюзан Войчицькі заявила, що відімкнення можливості поставити дизлайк під відео зменшила кількість негативу на платформі.

Про це повідомляє Сьюзан Войчицькі в офіційному блозі компанії.

Нагадаємо, що у середині листопада 2021 року YouTube перестав показувати кількість дизлайків під відео. Видима кількість негативних оцінок стала доступна лише авторові.

Згідно з заявою компанії, кількість глядачів відео суттєво не змінюється, якщо приховати кількість негативних реакцій.

Войчицькі зауважує, що зазвичай дизлайки ставлять з певних особистих причин, а не тому, що відео по-справжньому не подобається. У YouTube хочуть, аби кожен мав можливість “висловитися без утисків”. Досить часто подібні “атаки хейтерів” спрямовані саме на авторів контенту.

Однак, частина користувачів відеохостингу не надто задоволена відсутністю функції. Адже подібні відео перестають траплятися в рекомендаціях.