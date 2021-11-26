26 листопада під час великого пресмарафону Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання стосовно санкцій, накладених Радою безпеки і оборони України, очолюваною ним.

Про це Зеленський розповів на великому пресмарафоні.

Журналістка запитала у президента стосовно законності ухвалень рішень РНБО щодо санкцій. Зокрема, вона запитала, чи побачить суспільство факти та документи, на підставі яких РНБО ухвалює свої рішення. Наступним питання журналістки було, чому досі немає відповідних рішень суддів, які б підтвердили звинувачення та санкції.

Крім того, у Володимира Зеленського поцікавилися, чи не побоюється він рішень Європейського суду з прав людини стосовно порушень прав людей, проти яких ввели санкції.

Замість відповіді на це між Зеленським і журналісткою відбувся короткий діалог, де президент зазначив, що не вважає фігурантів санкцій РНБО людьми:

Зеленський: Ви їх людьми називаєте? Журналістка: А це не люди? Зеленський: Цікаво. Та є різні, різні. Є представники людей, є “особі”. Я так вважаю. Я не про всіх кажу, але так, це моя особиста думка. Якби я не був прав, то не існувало б правоохоронних органів, а всі люди жили б у мирі.

Щодо рішень суду – Зеленський зазначив, що це питання його не стосується. Документів побачити ніхто не може – це таємна інформація. Він назвав РНБО попередніх років, до його президенства, пасивним органом і “кладовищем збитих льотчиків”. А тепер, згідно зі словами президента, це потужний орган.

При цьому президент припустив, що до тих списків можуть потрапляти деякі люди помилково – за це, каже, будуть відповідати ті, хто зробив цю помилку.

“Ми захищаємо нашу державу, як можемо. Я вважаю, що в рамках закону. Хтось вважає, що поза рамками. Нехай це будуть просто наші думки, а суди нехай вирішують це питання”, – стверджує президент.