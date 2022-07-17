Будинок офіцерів у Вінниці, в який влучила російська ракета 14 липня, не планують повністю зносити. Будівлю розберуть частково.

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у Telegram.

Знесуть частину Будинку офіцерів, де небезпечно перебувати. Згідно з висновками співробітників ДСНС після ракетної атаки будівля стала аварійною. Фахівці ухвалили рішення розібрати завали.

За словами голови ОВА, не йдеться про повне знесення об’єкта, а лише частковий демонтаж.

“Будинок офіцерів вистояв Другу світову війну. Вистоїть і в цю – він уже став символом стійкості Вінниці”, – заявив Борзов.

Вранці 14 липня у Вінниці пролунало кілька вибухів від російських ракет. Окупанти вдарили трьома “Калібрами” по центру міста. Російські військові запустили боєприпаси з Чорного моря.

Внаслідок ракетної атаки, крім Будинку офіцерів, частково зруйновано медично-діагностичний центр. Також згоріли десятки автівок, які були припарковані поруч.

Рятувальники завершили розбирати завали будівель 16 липня. Досі одна людина вважається зниклою безвісти. Внаслідок російської атаки загинули 23 людини, серед яких були 7-річний хлопчик, 8-річний хлопчик та чотирирічна дівчинка. Постраждало понад сто містян.