Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Мінреінтеграції та іншим відомствам, зокрема правоохоронним органам, уже відомі їхні імена. Це представники самої Росії, а також Білорусі, Сирії, Єгипту, Бразилії, Венесуели, Уругваю, Того, ПАР.
Зазначається, що, крім списку всіх учасників злочину, в розпорядженні українських органів влади є також точні адреси всіх псевдодільниць, кількість прикріплених до них псевдовиборців, детальні маршрути, якими окупанти збираються курсувати для збору голосів, навіть номери їхніх машин та дані водіїв.
У Мінреінтеграції закликали правоохоронні органи розслідувати факти проведення фейкових референдумів, зокрема, легітимність в’їзду, перебування і здійснення будь-якої діяльності так званих іноземних спостерігачів на тимчасово окупованих українських територіях.
“Звертаємося до іноземців: всі, хто наважиться потурати злочинцям, самі стають злочинцями! Уникнути відповідальності не вдасться”, — йдеться в повідомленні.
- В російських ЗМІ ширяться повідомлення, що 29 вересня в Російській раді Федерації можуть розглянути питання незаконного приєднання окупованих територій за результатами так званих “референдумів” України.
- На тимчасово окупованих територіях Херсонської області триває другий день псевдореферендуму, проте виборчі дільниці досі залишаються порожніми.
- На тимчасово окупованих територіях Луганської області, для проведення псевдореферендуму, загарбники змушують місцевих мешканців голосувати без документів, а також у місцях їх проживання.
- Служба безпеки України ідентифікувала понад 4 тисячі представників ворожих угруповань, зрадників та колаборантів, яких планують залучити до організації незаконних плебісцитів на території Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.