Окупаційна російська влада наполягає на тому, що псевдореферендуми на окупованих територіях нібито будуть прозорими та легітимними, тому для цього покликала іноземних спостерігачів. В уряді вже назвали 8 країн, які доєдналися до стеження за "голосуванням".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Мінреінтеграції та іншим відомствам, зокрема правоохоронним органам, уже відомі їхні імена. Це представники самої Росії, а також Білорусі, Сирії, Єгипту, Бразилії, Венесуели, Уругваю, Того, ПАР.

Зазначається, що, крім списку всіх учасників злочину, в розпорядженні українських органів влади є також точні адреси всіх псевдодільниць, кількість прикріплених до них псевдовиборців, детальні маршрути, якими окупанти збираються курсувати для збору голосів, навіть номери їхніх машин та дані водіїв.

У Мінреінтеграції закликали правоохоронні органи розслідувати факти проведення фейкових референдумів, зокрема, легітимність в’їзду, перебування і здійснення будь-якої діяльності так званих іноземних спостерігачів на тимчасово окупованих українських територіях.

“Звертаємося до іноземців: всі, хто наважиться потурати злочинцям, самі стають злочинцями! Уникнути відповідальності не вдасться”, — йдеться в повідомленні.