Ф'ючерси на пшеницю та кукурудзу стабілізувалися після останнього стрибка у середу, 3 травня. Серед ймовірних причин — напруженості в Чорноморському регіоні та зростання глобальної пропозиції.

Про це повідомляє Bloomberg.

Президент України Володимир Зеленський спростував звинувачення в організації атаки на резиденцію президент РФ Володимира Путіна у Кремлі.

Такі події посилюють невизначеність щодо того, чи буде продовжена так звана “зернова угода”, що дозволяє Україні експортувати врожай через Чорне море.

Водночас у Бразилії очікується великий урожай кукурудзи, а пшениця цієї весни в більшій частині Європейського Союзу мала сприятливі умови. Міністерство сільського господарства США наступного тижня опублікує свої перші глобальні оцінки на сезон 2023-24.

Агенція нагадала, що чиказькі ф’ючерси на пшеницю впали на 0,4% до 6,37 долара за бушель після 5%-го зростання напередодні. Кукурудза також опустилася нижче. Обидва зерна трималися поблизу тижневих максимумів.

Також ф’ючерси на сою впали на 0,3%.

ДОВІДКА. Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив, що у п’ятницю, 5 травня, заступники міністрів оборони України, Туреччини та Росії зустрінуться у Стамбулі для переговорів про подовження термінів “зернової ініціативи”.

Раніше повідомлялося, що переговори щодо угоди за посередництва ООН, яка дозволить продовжити безпечний експорт українського зерна через Чорне море, заплановано на 3 травня. У перемовинах планували взяти участь усі сторони.