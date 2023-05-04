Про це повідомляє Bloomberg.
Президент України Володимир Зеленський спростував звинувачення в організації атаки на резиденцію президент РФ Володимира Путіна у Кремлі.
Такі події посилюють невизначеність щодо того, чи буде продовжена так звана “зернова угода”, що дозволяє Україні експортувати врожай через Чорне море.
Водночас у Бразилії очікується великий урожай кукурудзи, а пшениця цієї весни в більшій частині Європейського Союзу мала сприятливі умови. Міністерство сільського господарства США наступного тижня опублікує свої перші глобальні оцінки на сезон 2023-24.
Агенція нагадала, що чиказькі ф’ючерси на пшеницю впали на 0,4% до 6,37 долара за бушель після 5%-го зростання напередодні. Кукурудза також опустилася нижче. Обидва зерна трималися поблизу тижневих максимумів.
Також ф’ючерси на сою впали на 0,3%.
ДОВІДКА. Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив, що у п’ятницю, 5 травня, заступники міністрів оборони України, Туреччини та Росії зустрінуться у Стамбулі для переговорів про подовження термінів “зернової ініціативи”.
Раніше повідомлялося, що переговори щодо угоди за посередництва ООН, яка дозволить продовжити безпечний експорт українського зерна через Чорне море, заплановано на 3 травня. У перемовинах планували взяти участь усі сторони.
- Росія назвала умову, за якої “зернову угоду” буде продовжено автоматично. Угода, що дозволяє безпечно експортувати зерно з чорноморських портів України, буде автоматично продовжена після закінчення терміну її дії 18 березня, якщо не буде заперечень з боку залучених сторін.
- Туреччина продовжила переговори щодо “зернової ініціативи” після того, як Росія у Женеві підтримала продовження угоди з Україною на 60 днів.
- Україна розпочала онлайн-переговори із партнерами щодо продовження Чорноморської “зернової ініціативи”, аби вона й надалі могла постачати зерно на світовий ринок.