«Чим більше кричав, тим більше вони били сина» – мешканець Козачої Лопані про катування його родини росіянами

Про свою історію розповів депутат місцевої громади Олег Дігало, передає “Радіо Свобода”.
За словами чоловіка, з перших днів окупації Олег Дігало, його дружина 29-річний син та 17-річна донька, а також племінник із дружиною і дитиною мешкали в одному будинку.
У перші дні російської окупації на подвір’я депутата до них на подвір’я заїхали два десятки росіян, попередньо вибивши залізні ворота БТРом. Вони звалили усіх на землю, чоловіків зв’язали, силоміць посадили в авто і відвезли у спеціальну катівню на залізничному вокзалі.
“Коли нас забрали до підвалу, я дуже просив, кричав, щоб сина не били – його не можна бити, у нього не зупиниться кров. У нього гемофілія. Чим більше я кричав, тим більше вони його били. Один із них сказав, що” ми зараз привеземо твою 17-річну дочку і будемо гвалтувати її тут купою солдатів”, а мені розв’яжуть очі, щоб я на це дивився. Били в груди, били по ногах, чимось обколювали ноги. Говорили, що хочуть відбити м’ясо від кісток, щоб я став інвалідом “.
Олег розповів, що племінник Артем кричав: “Суки, не бийте мого брата”. Він знав, що його битимуть наступним, і його били, але він мовчав, терпів. І коли його били, мій син вже кричав, щоб не били його брата. Я — гордий своїми дітьми”, – намагаючись стримати сльози, розповідає чоловік.
Декілька днів чоловіка разом із сином та племінником тримали у підвалі, обладнаному для тортур. Згодом сина та племінника відпустили, тоді як Олег Дігало пробув в катівні 8 днів, після чого перевезли до Гоптівки, там протримали ще декілька днів.
Він переконаний, що з нього та його родини знущалися через те, що він — депутат, чоловіка зокрема катували струмом та тиснули морально.
До початку повномасштабної війни Дігало займався розведенням коней у Козачій Лопані. Проте, через постійні ворожі обстріли, частина тварин загинула. Чоловік розповів, що росіяни не дозволили евакуювати ферму, навпаки — навмисно замінували територію навколо конюшні. Попри пережите, чоловік запевняє, що вже має плани як відродити улюблену справу.
“Усе відбудуємо! Розведемо більше коней, ніж було. Зробимо ще краще”, – констатує Олег Дігало.
З початку вересня українські військові вигнали російських окупантів із 544 населених пунктів Харківської області. На звільнених територіях знаходять нові докази воєнних злочинів росіян. Майже у кожному деокупованому населеному пункті очевидці розповідають про викрадення та знущання військовослужбовцями РФ. Облаштовані катівні, зруйноване майно та понівечені землі — наслідки тимчасової окупації на Харківщині.
- У Харківській області у підвалі знайшли підлітків, яких утримували російські окупанти. П’ятеро неповнолітніх перебували у зачиненому підвальному приміщенні упродовж тижня.
- Місто Балаклію ЗСУ звільнили 10 вересня. Злочини російських військових, що були скоєні там впродовж піврічної окупації, ідентичні з катуваннями та вбивствами у Бучі та Ірпені. Станом на кінець вересня, поліція задокументувала 582 вбивств РФ на звільнених територіях Харківщини. За результатами ексгумації тіл масових поховань біля Ізюма виявили: 212 загиблих жінок, понад 190 чоловіків, п’ятеро дітей, 22 українських військовослужбовців та ще 12 тіл, стать яких не ідентифіковано. Попри жорстокі вбивства, окупанти викрадали цивільних з проукраїнськими поглядами, доля яких достеменно невідома.
- 16 жовтня міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви виступили зі спільною заявою, в якій закликали ЄС разом із міжнародними партнерами допомогти Україні створити Спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії РФ.
- Європейський Союз спробує створити спеціалізований суд, який розслідуватиме та переслідуватиме ймовірні злочини, скоєні РФ в Україні, заявила 30 листопада президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.