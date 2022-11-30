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«Чим більше кричав, тим більше вони били сина» – мешканець Козачої Лопані про катування його родини росіянами

З початку контрнаступу на Харківщині українські військові вигнали російських окупантів із сотень населених пунктів. На звільнених територіях знаходять нові докази воєнних злочинів росіян. Майже у кожному деокупованому населеному пункті очевидці розповідають про викрадення та знущання військовослужбовцями РФ. Козача Лопань понад шість місяців перебувало в окупації.

Середа, 30 листопада 2022, 23:01
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Про свою історію розповів депутат місцевої громади Олег Дігало, передає “Радіо Свобода”.

За словами чоловіка, з перших днів окупації Олег Дігало, його дружина 29-річний син та 17-річна донька, а також племінник із дружиною і дитиною мешкали в одному будинку.

У перші дні російської окупації на подвір’я депутата до них на подвір’я заїхали два десятки росіян, попередньо вибивши залізні ворота БТРом. Вони звалили усіх на землю, чоловіків зв’язали, силоміць посадили в авто і відвезли у спеціальну катівню на залізничному вокзалі.

“Коли нас забрали до підвалу, я дуже просив, кричав, щоб сина не били – його не можна бити, у нього не зупиниться кров. У нього гемофілія. Чим більше я кричав, тим більше вони його били. Один із них сказав, що” ми зараз привеземо твою 17-річну дочку і будемо гвалтувати її тут купою солдатів”, а мені розв’яжуть очі, щоб я на це дивився. Били в груди, били по ногах, чимось обколювали ноги. Говорили, що хочуть відбити м’ясо від кісток, щоб я став інвалідом “.

Олег розповів, що племінник Артем кричав: “Суки, не бийте мого брата”. Він знав, що його битимуть наступним, і його били, але він мовчав, терпів. І коли його били, мій син вже кричав, щоб не били його брата. Я — гордий своїми дітьми”, – намагаючись стримати сльози, розповідає чоловік.

Декілька днів чоловіка разом із сином та племінником тримали у підвалі, обладнаному для тортур. Згодом сина та племінника відпустили, тоді як Олег Дігало пробув в катівні 8 днів, після чого перевезли до Гоптівки, там протримали ще декілька днів.

Він переконаний, що з нього та його родини знущалися через те, що він — депутат, чоловіка зокрема катували струмом та тиснули морально.

До початку повномасштабної війни Дігало займався розведенням коней у Козачій Лопані. Проте, через постійні ворожі обстріли, частина тварин загинула. Чоловік розповів, що росіяни не дозволили евакуювати ферму, навпаки — навмисно замінували територію навколо конюшні. Попри пережите, чоловік запевняє, що вже має плани як відродити улюблену справу.

“Усе відбудуємо! Розведемо більше коней, ніж було. Зробимо ще краще”, – констатує Олег Дігало.

З початку вересня українські військові вигнали російських окупантів із 544 населених пунктів Харківської області. На звільнених територіях знаходять нові докази воєнних злочинів росіян. Майже у кожному деокупованому населеному пункті очевидці розповідають про викрадення та знущання військовослужбовцями РФ. Облаштовані катівні, зруйноване майно та понівечені землі — наслідки тимчасової окупації на Харківщині.

Теги: воєнні злочини росіян, деокупован території, звільнені території, історії, Козача Лопань, розповіді, Харківська областб

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