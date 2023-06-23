У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, чим небезпечне неконтрольоване вживання калію йодиду, та закликали не вживати цей препарат без відповідної вказівки від органів охорони здоров’я чи ДСНС.

Джерело: МОЗ України.

При аваріях на ядерних об’єктах може виділятися радіоактивний йод (I-131). При надходженні в організм він вибірково накопичується в щитоподібній залозі і спричиняє її опромінення й ураження. Це підвищує ризик раку щитоподібної залози у немовлят, дітей та молодих людей через багато років після дії радіації.

Єдиний препарат для ефективного запобігання радіаційному ураженню щитоподібної залози містить калій йодид.

Відтак, коли людина вживає необхідну кількість йодиду калію в потрібний час, це може допомогти заблокувати щитоподібну залозу від поглинання радіоактивного йоду: вона поглинає калій йодид, і не має місця для радіоактивного йоду.

Однак калій йодид (стабільний йод) корисний лише в окремих ситуаціях, у конкретних дозах і для певних груп людей. Тож приймати його «про всяк випадок» – не можна! Він може зашкодити здоров’ю.

До побічних ефектів неконтрольованого вживання стабільного йоду відносять:

висипання на шкірі;

запалення слинних залоз із набряком та болем, частковою втратою смаку та сухістю у роті;

шлунково-кишкові розлади – нудоту, діарею;

серйозні алергічні реакції – лихоманку і болі в суглобах, набряк частин тіла (обличчя, губ, язика, горла, рук або ніг), проблеми з диханням, говорінням або ковтанням; хрипи або задишку;

розлади серцево-судинної системи: порушення серцевого ритму, тахікардію, фібриляцію передсердь;

розлади нервової системи: збудження, тремтіння, тремор рук;

зоб – збільшення розмірів щитоподібної залози;

втрату маси тіла;

гіперфункцію щитоподібної залози;

зниження функції щитоподібної залози (гіпотиреоз), небезпечний зниженням частоти пульсу, артеріального тиску;

також є ризик смерті.

У МОЗ наголосили: “Не вживайте калію йодид, якщо ви не отримали відповідної вказівки від органів охорони здоров’я чи ДСНС. Слідкуйте за інформацією від офіційних джерел і, якщо маєте бодай якісь сумніви – проконсультуйтеся з лікарем перед вживанням йодиду калію”.