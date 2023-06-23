Джерело: МОЗ України.
При аваріях на ядерних об’єктах може виділятися радіоактивний йод (I-131). При надходженні в організм він вибірково накопичується в щитоподібній залозі і спричиняє її опромінення й ураження. Це підвищує ризик раку щитоподібної залози у немовлят, дітей та молодих людей через багато років після дії радіації.
Єдиний препарат для ефективного запобігання радіаційному ураженню щитоподібної залози містить калій йодид.
Відтак, коли людина вживає необхідну кількість йодиду калію в потрібний час, це може допомогти заблокувати щитоподібну залозу від поглинання радіоактивного йоду: вона поглинає калій йодид, і не має місця для радіоактивного йоду.
Однак калій йодид (стабільний йод) корисний лише в окремих ситуаціях, у конкретних дозах і для певних груп людей. Тож приймати його «про всяк випадок» – не можна! Він може зашкодити здоров’ю.
До побічних ефектів неконтрольованого вживання стабільного йоду відносять:
- висипання на шкірі;
- запалення слинних залоз із набряком та болем, частковою втратою смаку та сухістю у роті;
- шлунково-кишкові розлади – нудоту, діарею;
- серйозні алергічні реакції – лихоманку і болі в суглобах, набряк частин тіла (обличчя, губ, язика, горла, рук або ніг), проблеми з диханням, говорінням або ковтанням; хрипи або задишку;
- розлади серцево-судинної системи: порушення серцевого ритму, тахікардію, фібриляцію передсердь;
- розлади нервової системи: збудження, тремтіння, тремор рук;
- зоб – збільшення розмірів щитоподібної залози;
- втрату маси тіла;
- гіперфункцію щитоподібної залози;
- зниження функції щитоподібної залози (гіпотиреоз), небезпечний зниженням частоти пульсу, артеріального тиску;
- також є ризик смерті.
У МОЗ наголосили: “Не вживайте калію йодид, якщо ви не отримали відповідної вказівки від органів охорони здоров’я чи ДСНС. Слідкуйте за інформацією від офіційних джерел і, якщо маєте бодай якісь сумніви – проконсультуйтеся з лікарем перед вживанням йодиду калію”.
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