У Міністерстві охорони здоров’я пояснили різницю між психологом, психіатром та психотерапевтом й розповіли при яких обставинах і до кого саме необхідно звертатися.

Про це йдеться на офіційній сторінці МОЗ у Facebook.

Дійсно між цими назвами професій є дещо спільне – кожен із цих спеціалістів працює з людьми, які мають проблеми психічного здоров’я, або хочуть їх попередити чи краще зрозуміти себе. Проте між освітою, методами й способами взаємодії цих спеціалістів із тими, хто до них звертається, – велика різниця.

Психіатр – завжди має вищу медичну освіту та може призначати лікарські засоби. Займається патологіями: діагностує та здійснює експертизу психічних захворювань, назначає потрібні медикаменти, коригує лікування.

Отже, психіатр, на відміну від психолога, який працює зі станами й розладами психіки, може призначати лікарські препарати. Психіатр також може скеровувати на додаткові дослідження, здійснювати загальний медичний догляд, спостерігати за впливом ліків на стан пацієнта, але водночас – застосовувати психотерапевтичні методи: раціональну чи когнітивно-поведінкову, чи іншу терапію.

Мета роботи психіатра – зробити симптоми менш явними або усунути їх взагалі. Натомість психологи зосереджені на наданні психологічної допомоги із застосуванням доказових методів і підходів, які не передбачають призначення ліків.

За яких проявів варто звернутися до психіатра?

емоційні порушення, невротичні стани, після пережитого травматичного досвіду;

розлади настрою (апатія, депресивні розлади та ін.);

тривала тривога, панічні атаки, фобії;

тривалі розлади сну (безсоння, порушення засинання, короткочасний сон);

нав’язливі думки;

розлади харчової поведінки;

слухові або зорові галюцинації;

думки про завдання собі або іншим ушкоджень, суїцидальні думки тощо;

розлади поведінки; порушення спілкування з навколишніми;

залежності.

Психолог – це спеціаліст, який не завжди є лікарем, проте має вищу гуманітарну освіту. Психолог спеціалізується на вивченні поведінкових та розумових процесів, на тому, як люди взаємодіють з навколишнім середовищем і з іншими людьми. Психологи допомагають впоратися з психологічними та міжособистісними проблемами, стресовими подіями, подолати залежності тощо.

До психолога варто звернутися, якщо ви:

переживаєте травматичні події та зміни в житті;

втратили близьку людину;

схильні до тривожних очікувань;

маєте певні психологічні або міжособистісні проблеми;

для особистісного зростання.

Психотерапевт – це зазвичай або лікар-психіатр, або лікар-психолог, який пройшов післядипломне навчання за фахом “Психотерапія”. Психотерапевт може призначати медикаментозне лікування, але найчастіше використовує специфічні психотерапевтичні методи.

До арсеналу психотерапевтичних методів відносяться: аутогенне тренування, гіпносугестія, когнітивно-поведінкова психотерапія, психоаналіз, гештальт-терапія, сімейна психотерапія, арттерапія, позитивна психотерапія та інші. Психотерапія може використовуватися як самостійно, так і у поєднанні з медикаментозною терапією.

До психотерапевта варто звертатися, якщо ви маєте психічні та поведінкові розлади, обумовлені внутрішнім конфліктом чи зовнішніми чинниками.