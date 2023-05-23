Дехто думає, що в Карпати їздять тільки з однією метою — покататись на лижах. Втім це зовсім не так. Велична природа цього регіону сама по собі приваблює туристів, не говорячи вже про історичні пам’ятки, казковий колорит, захопливі експедиції та унікальні оздоровчі процедури. Буковель пропонує відпочивальникам безліч варіантів дозвілля — спокійного чи активного, але завжди цікавого та корисного.

Для вдалого відпочинку у Буковелі необхідні лише дві складові — затишне комфортне житло та цікаві розваги. Забронювати чудовий номер з якісним обслуговування в готелі «Підгірʼя» можна на сайті hotel-podgore.com.ua/nomery, а щодо розваг — пропонуємо наступну добірку.

Велике та Мале озера

В Буковелі знаходяться одразу два відомих озера — Велике та Мале. Велике — найбільше штучне озеро в Україні, площа якого сягає семи гектарів. Воно приваблює кришталево чистою водою та добре облаштованим пляжем. Тут можна покататися на гідроциклах або водних лижах, зайнятися дайвінгом чи просто відпочити на пляжі, милуючись мальовничими краєвидами. Для екстремальних відпочивальників є атракціон FlySurf — зліт просто з поверхні озера високо вгору.

Мале озеро приваблює атмосферою затишку та спокою. В ньому можна купатися навіть у прохолодну погоду завдяки екологічній системі підігріву.

Скеледром

Для відпочивальників, які хочуть спробувати скелелазіння, облаштований спеціальний тренажер — скеледром висотою у вісім метрів. Особливість цього тренажеру — унікальний рельєф, який достовірно імітує натуральну скелю. Завдяки обов’язковим тросам та страхуванню цей вид активного відпочинку цілком безпечний.

Велопарк

Багато хто з активних людей не проводить жодного літа без велосипеда. У Буковелі є повноцінний велопарк, який пропонує всім охочим зайнятися гірським велоспортом. Велосипедні траси займають сім кілометрів, а прокат велосипедів працює кожного дня. Для поїздок передбачені три маршрути різного рівня складності.

Кінні прогулянки

У Буковелі ви можете незабутньо провести час, катаючись верхи на конях. Кінні прогулянки подарують кришталево чисте повітря, мальовничі пейзажі, неповторне спілкування з цими чудовими тваринами та навколишньою природою.

Карпатські чани

Після катання на велосипеді, походу чи кінної прогулянки немає нічого кращого, аніж розслабитись у буковельських чанах. Це масивні чавунні котли на тисячу літрів, кожен з яких може вмістити цілу родину. Вода нагрівається до 45 градусів та містить натуральні добавки з цілющих рослин. Такі купання сприяють не тільки розслабленню, але й оздоровленню.

Пейнтбол

Шанувальникам активних розваг у компанії обов’язково сподобається гра у пейнтбол. Ви зможете реалізувати свої тактичні плани та задумки на спеціально обладнаній території посеред дикої природи.

Серед переваг літнього відпочинку у Буковелі варто зазначити, що ціни на розваги та проживання в готелі влітку набагато нижчі, ніж узимку, що підтверджують відгуки багатьох відпочивальників. Отже, якщо ви любите гори, але не хочете мерзнути або витрачати чимало грошей, приїздіть у Карпати влітку — на вас чекає мальовнича природа та безліч чудових розваг!