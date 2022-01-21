Про це адвокат Порошенка заявив під час брифінгу.
Згідно зі словами Іллі Новікова, у тексті підозри проти п’ятого президента окуповані Російською Федерацією території неодноразово називалися “Л/ДНР”. Їх згадки в офіційному документі фактично легалізують ці терористичні організації.
“Державна структура – ані ДБР, ані Офіс Генерального прокурора – не має право використовувати такі вирази, бо це є фактична легалізація. Бо з юридичної точки зору “ДНР” та “ЛНР” не існують як суб’єкти права. А існують тимчасово окуповані території”, – наголосив адвокат Новіков.
Він назвав це просуванням російського наративу, адже це не лише легалізація “Л/ДНР” як суб’єктів права, але і як окремих від України територій. Ілля Новіков також зауважив, що ця риторика збігається у часі з заявою деяких депутатів російської Держдуми про те, що “вже настав час визнати на офіційному рівні Російською Федерацією ці “ДНР/ЛНР”. Він застерігає: це є кроком до анексії.
Петро Порошенко з адвокатами найближчим часом планують звернутися до правоохоронних органів із заявою про розслідування цих фактів.
- Нагадаємо, пресслужба ДБР повідомляла, що дії п’ятого президента поставили Україну в енергетичну залежність від Російської Федерації.
- Також прокуратура просила суд заарештувати Порошенка під заставу в 1 мільярд гривень.
- 19 січня Петру Порошенку суддя призначив запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.
- Як сторона обвинувачення, так і сторона захисту у справі проти п’ятого президента Петра Порошенка не згодні з обраним запобіжним заходом і мають наміри оскаржувати його.