Адвокат п'ятого президента України Петра Порошенка Ілля Новіков стверджує, що в межах справи проти його підзахисного влада фактично легалізує існування так званих Л/ДНР.

Про це адвокат Порошенка заявив під час брифінгу.

Згідно зі словами Іллі Новікова, у тексті підозри проти п’ятого президента окуповані Російською Федерацією території неодноразово називалися “Л/ДНР”. Їх згадки в офіційному документі фактично легалізують ці терористичні організації.

“Державна структура – ані ДБР, ані Офіс Генерального прокурора – не має право використовувати такі вирази, бо це є фактична легалізація. Бо з юридичної точки зору “ДНР” та “ЛНР” не існують як суб’єкти права. А існують тимчасово окуповані території”, – наголосив адвокат Новіков.

Він назвав це просуванням російського наративу, адже це не лише легалізація “Л/ДНР” як суб’єктів права, але і як окремих від України територій. Ілля Новіков також зауважив, що ця риторика збігається у часі з заявою деяких депутатів російської Держдуми про те, що “вже настав час визнати на офіційному рівні Російською Федерацією ці “ДНР/ЛНР”. Він застерігає: це є кроком до анексії.

Петро Порошенко з адвокатами найближчим часом планують звернутися до правоохоронних органів із заявою про розслідування цих фактів.