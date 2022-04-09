Про це йдеться у дописі Миколи Княжицького у Facebook.
За словами нардепа, він разом із колегами знайшли в.о. керівника концерну РРТ у місті Ковель що у Волинській області.
Як зазначив Княжицький, з цього міста найзручніше отримувати кошти для ремонту пошкоджених російським агресором телевеж, адже у Ковелі зареєстрована фірма племінника в.о. директора концерну РРТ Сергія Семері, через які власне й отримують кошти.
“Журналісти “заборонених” каналів і їхніх партнерів з США і країн Європи після війни особливо ретельно перевірять кожного чиновника, який з тилових міст через власні фірми “боровся з ворогом” і “відновлював наслідки””, – наголосив Княжицький
Щодо вимкнення трьох опозиційних телеканалів, то нардепи від “Євросолідарності” пояснили, яку відповідальність за це понесе Сергій Семеря та закликали негайно повернути “Прямий”, “5 канал” та “Еспресо” в етер.
Княжицький зауважив, що розуміє: Сергій Семеря не був ініціатором вимкнення телеканалів, а лише виконав незаконну вказівку. Проте він має довести це, додав нардеп.
“А робити він цього не хоче, бо дія у злочинній групі лише збільшує відповідальність за злочин”, – резюмував Княжицький.
- Нагадаємо, колективи трьох опозиційних телеканалів – “Прямого”, “Еспресо” та “5 каналу” – звернулись до президента України Володимира Зеленського з проханням зреагувати на дії Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (РТТ), який незаконно обмежив їх мовлення.
- Напередодні народні депутати з фракції “Європейська Солідарність” спільно з журналістами вимагали від Концерну РРТ відновити ефірне мовлення “Прямого”, “Еспресо” і “5 каналу”. Проте його керівник Данілов перебуває у відпустці під час війни, немає на місці й його заступника.
- Раніше повідомлялось, що низка українських правозахисних організацій, громадських організацій, історики, колишні політв’язні та інші зробили спільну заяву щодо відключення з етеру трьох опозиційних телеканалів – “5 каналу”, “Прямого” та “Еспресо”.
- Відомо, що 4 квітня телеканали “Прямий”, “Еспресо” та 5-й заявили, що Концерн радіомовлення, радіозв’язку і телебачення (КРРТ) вранці незаконно вимкнув їхнє мовлення.