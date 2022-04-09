Народний депутат Микола Княжицький повідомив, що йому разом із колегами по партії "Європейська солідарність" Олегом Синюткою та Софією Фединою, вдалось знайти керівництво концерну РРТ, яке вимкнуло з етеру мовлення телеканалів "Еспресо", "Прямий" та "5 канал".

Про це йдеться у дописі Миколи Княжицького у Facebook.

За словами нардепа, він разом із колегами знайшли в.о. керівника концерну РРТ у місті Ковель що у Волинській області.

Як зазначив Княжицький, з цього міста найзручніше отримувати кошти для ремонту пошкоджених російським агресором телевеж, адже у Ковелі зареєстрована фірма племінника в.о. директора концерну РРТ Сергія Семері, через які власне й отримують кошти.

“Журналісти “заборонених” каналів і їхніх партнерів з США і країн Європи після війни особливо ретельно перевірять кожного чиновника, який з тилових міст через власні фірми “боровся з ворогом” і “відновлював наслідки””, – наголосив Княжицький

Щодо вимкнення трьох опозиційних телеканалів, то нардепи від “Євросолідарності” пояснили, яку відповідальність за це понесе Сергій Семеря та закликали негайно повернути “Прямий”, “5 канал” та “Еспресо” в етер.

Княжицький зауважив, що розуміє: Сергій Семеря не був ініціатором вимкнення телеканалів, а лише виконав незаконну вказівку. Проте він має довести це, додав нардеп.