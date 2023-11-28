Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) обрав гендиректору підрозділу ДП НАЕК «Енергоатом» запобіжний захід у вигляді 7 млн грн застави.

Йдеться про справу заволодіння 100 млн грн при будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива.

Посадовця підозрюють у заволодінні державними коштами при будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива.

За даними слідства, з метою заволодіння коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» додатковими угодами ціну договору збільшили втричі – з 421 млн грн до 1,497 млрд грн, зокрема додавши до його умов постачання обладнання системи радіаційного контролю. Це обладнання компанія-підрядник закупила за ринковою вартістю, а потім у 2021 році реалізувала ДП «НАЕК «Енергоатом» втричі дорожче.

У результаті цих дій ДП НАЕК «Енергоатом» переплатило майже 100 млн грн.