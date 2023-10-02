Про це пише видання Politico з посиланням на конфіденційну версію довгострокового плану США щодо співпраці з Україною.

У документі йдеться про те, що корупція може змусити західних союзників відмовитися від допомоги Україні у війні проти росії, тож Києву не можна відкладати боротьбу з хабарництвом. Також високий рівень корупції може підірвати довіру української громадськості та іноземних лідерів до уряду в часи війни.

Politico наголошує, що конфіденційний документ є приблизно втричі довшим за публічний, який опублікували місяць тому. Крім того, в ньому більш жорсткі формулювання та є багато деталей про цілі США — багато з них покликані зменшити корупцію в Україні.