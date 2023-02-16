Очільник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин визнав, що група найманців стикається з труднощами в Україні та незабаром зменшиться в розмірах на тлі все більших доказів того, що його політичний вплив у Кремлі слабшає.

Про це сповіщає The Guardian.

“Чисельність підрозділів ПВК “Вагнер” зменшиться, що унеможливить виконання того обсягу завдань, який був запланований”, — сказав Пригожин.

Його коментарі послідували за нещодавнім оголошенням про те, що група найманців більше не вербуватиме в’язнів для участі у війні, завершивши багатомісячну кампанію, до якої “Вагнер” залучила близько 40 000 засуджених із російських в’язниць.

Бізнесмен не надав жодних пояснень, але спостерігачі кажуть, що цей крок є частиною зростаючої негативної реакції проти нього з боку російських спецслужб. Пригожин, який минулого року зізнався, що заснував групу “Вагнер”, відіграє дедалі помітнішу роль у війні, а його війська беруть участь в одних із найвиснажливіших битв Росії на сході України.

У тонко завуальованій критиці російського міністерства оборони він сказав, що “жахлива військова бюрократія” завадила компанії взяти Бахмут до нового року.

“Інші підрозділи не демонструють активності, яку вони повинні показувати. Якби було три-п’ять таких груп, як “Вагнера”, ми б уже ноги в Дніпро занурили”, – прокоментував Пригожин.

Зазначено, що з початку війни Пригожин неодноразово конфліктував з керівництвом армії, зокрема з начальником Генштабу Валерієм Герасимовим і міністром оборони Сергієм Шойгу. З’являється все більше ознак того, що Кремль намагається “приборкати”, як він вважає, надмірний політичний вплив магната.

Крім того додається, що минулого місяця Росія призначила Герасимова своїм головнокомандувачем війни в Україні замість Сергія Суровікіна, якого вважають близьким соратником Пригожина. Кілька відомих правозахисних груп повідомили, що тепер міністерство оборони взяло на себе роль “Вагнер” з вербування в’язнів – фактично позбавивши групу основного джерела робочої сили.

“Напади бізнесмена на чиновників, депутатів і політичні партії не принесли йому прихильності в еліті, яка вважає самостійність, амбіції та риторику Пригожина не інакше, як загрозою для держави”, – наголосила керівниця політичної аналітичної фірми “R. Politik” Тетяна Станова.

За її словами, група “Вагнер” Пригожина була зручним активом для Володимира Путіна в Україні. Станова переконана, що приватна військова компанія має діяти виключно в державних інтересах і уникати уваги. “Вона не повинна виступати з власними ініціативами, і точно не повинна мати політичного порядку денного”, – резюмувала вона.