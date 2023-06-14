Дослідження показало, що чим більше у вас симптомів безсоння, тим вищим є ризик інсульту, особливо якщо вам менше ніж 50 років.

Джерело: CNN

Дослідники виявили, що особи із 5 – 8 симптомами безсоння мали на 51% більший ризик інсульту порівняно з людьми, які не страждали на безсоння.

Для порівняння, дослідження засвідчило, що особи, які мали від одного до чотирьох симптомів безсоння, мали на 16% більший ризик інсульту порівняно з людьми без симптомів.

Симптомами безсоння можуть бути:

пробудження вночі;

дуже раннє пробудження вранці;

втома;

денна сонливість;

тривога, депресія і дратівливість;

погіршення пам’яті.

“Є багато методів лікування, які можуть допомогти людям покращити якість сну. Раннє лікування або поведінкова терапія для людей, які мають проблеми зі сном, може знизити ризик інсульту в майбутньому”, – йдеться в заяві провідного автора дослідження та епідеміолога Вендемі Савадого, дослідника з Університету співдружності Вірджинії в Річмонді.

Інше дослідження, яке проаналізувало дані понад 4500 осіб, виявило подібні результати щодо інших типів розладів сну.

Результати показали, що люди, які спали менше ніж п’ять годин на добу, мали втричі більше шансів зазнати інсульту, ніж ті, хто регулярно спав сім годин, згідно з даними Центру захворювань США.

Утім, занадто багато спати – також шкідливо. Сон понад дев’ять годин на добу може збільшити ризик інсульту вдвічі.

Чому проблеми зі сном пов’язані з інсультом, пояснив доктор Філліс Зі, директор Центру медицини сну при Північно-Західному університеті.

“Поганий сон може погіршити природне зниження артеріального тиску, яке відбувається під час нічного сну і сприяти гіпертонії – важливому фактору ризику інсульту та серцево-судинних захворювань”, – сказав він.

Дотримання правил гігієни сну, здорове харчування та регулярні фізичні вправи є ключовими способами зменшити ризик інсульту та серцево-судинних захворювань.