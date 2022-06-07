Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
У так званому “пенсійному фонді ДНР” запевняють, що в місті проживає близько 46 тисяч пенсіонерів. Втім, слід зазначити, що хоча до російського повномасштабного їх було 136 тисяч осіб. Проте частка літніх людей у структурі населення Маріуполя зросла у 2 рази.
Також за даними міської ради, понад 22 тисяч містян убиті російським окупаційним військом унаслідок бойових дій. 47 тисяч мешканців депортували до Росії та Білорусі.
Водночас майже 50-70 тисяч маріупольців залишаються в приазовських селищах або на тимчасово окупованих територіях сходу та півдня України. Проте близько 200 тисяч мешканців міста евакуювалися на підконтрольну Україні територію.
- Росія не просто зруйнувала Маріуполь, а перетворила раніше квітуче місто на кладовище. Хтось уже так і не дізнається, де саме поховані його рідні й чи взагалі були поховані. Тому, #Букви продовжують цикл матеріалів про вбивства Росією мирних жителів Маріуполя.
- Першу частину документування #Буквами злочинів російських військових у Маріуполі, зокрема вбивства мирних мешканців можете прочитати в матеріалі.
- Другу частину документування #Буквами злочинів російських військових у Маріуполі можете прочитати за посиланням.