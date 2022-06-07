Кількість мешканців у тимчасово окупованому Маріуполі зменшилась у п'ять разів. Наразі в місті залишається близько 120 тисяч людей.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

У так званому “пенсійному фонді ДНР” запевняють, що в місті проживає близько 46 тисяч пенсіонерів. Втім, слід зазначити, що хоча до російського повномасштабного їх було 136 тисяч осіб. Проте частка літніх людей у структурі населення Маріуполя зросла у 2 рази.

Також за даними міської ради, понад 22 тисяч містян убиті російським окупаційним військом унаслідок бойових дій. 47 тисяч мешканців депортували до Росії та Білорусі.

Водночас майже 50-70 тисяч маріупольців залишаються в приазовських селищах або на тимчасово окупованих територіях сходу та півдня України. Проте близько 200 тисяч мешканців міста евакуювалися на підконтрольну Україні територію.