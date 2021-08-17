Число загиблих внаслідок раптових повеней, які сталися у кількох містах у турецьких провінціях Чорного моря минулого тижня, збільшилося до 77 осіб, зниклими безвісти вважаються 47 осіб.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Повінь минулого тижня спричинила хаос: потоки води викинули десятки автомобілів і вимили купи сміття на вулиці, зруйнували будівлі та мости, а також закрили дороги і пошкодили інфраструктуру електропостачання.

Як повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій, 62 людини загинули внаслідок повені у провінції Кастамону. Ще 14 людей загинули в Синопі і один – у Стамбулі.

Водночас 47 людей зникли безвісти в Кастамону і Синопі, ще семеро людей – у лікарні.

Крім того, понад 2000 осіб було евакуйовано з постраждалих районів, деяких рятували за допомогою вертольотів і катерів. Усього у пошуково-рятувальних операціях було задіяно понад 8 500 осіб.

Зазначається, що синоптики попередили про подальші повені через очікувані сильні дощі в чорноморських провінціях на схід від уже постраждалих регіонів.