Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Повінь минулого тижня спричинила хаос: потоки води викинули десятки автомобілів і вимили купи сміття на вулиці, зруйнували будівлі та мости, а також закрили дороги і пошкодили інфраструктуру електропостачання.
Як повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій, 62 людини загинули внаслідок повені у провінції Кастамону. Ще 14 людей загинули в Синопі і один – у Стамбулі.
Водночас 47 людей зникли безвісти в Кастамону і Синопі, ще семеро людей – у лікарні.
Крім того, понад 2000 осіб було евакуйовано з постраждалих районів, деяких рятували за допомогою вертольотів і катерів. Усього у пошуково-рятувальних операціях було задіяно понад 8 500 осіб.
Зазначається, що синоптики попередили про подальші повені через очікувані сильні дощі в чорноморських провінціях на схід від уже постраждалих регіонів.
- 14 серпня стало відомо, що впродовж останніх трьох днів чорноморське узбережжя Туреччини накрили потужні повені. Станом на вечір суботи загинула щонайменше 51 особа.