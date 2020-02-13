У компанії Microsoft заявляють, що в світі цифрова культура опустилася до найнижчого рівня за останні чотири роки. Інтернет-користувачі все частіше стикаються з шахрайством, булінгом і сексуальними домаганнями.

Про це повідомляється на сайті Microsoft.

Так, до топ ризиків 2019 року відноситься:

небажані комунікації

введення в оману, шахрайство і “розводняк”

небажані повідомлення сексуального характеру

тролінг

Так, 58% респондентів заявили, що стикалися з нав’язливою поведінкою, а найбільш поширені – небажані контакти і онлайн-шахрайство.

45% стикалися з поведінковими загрозами в мережі (переважно брутальна поведінка та тролінг), 37 % – загроз сексуального характеру (найчастіше онлайн-домагання), 21 % – репутаційні загрози.

За даними дослідження, зовнішність і політика – головні мотиви брутального ставлення. На ці теми вказав 31 % респондентів. Зневажливу поведінку на підставі сексуальної орієнтації назвали 30 % опитаних, на основі релігії і расової приналежності – 26% і 25% відповідно.

Варто відзначити, що 92% респондентів, які стикалися з грубим ставленням, відчували різну ступінь емоційного стресу. 37 % відповіли, що були сильно пригнічені, 31% – були помірно засмучені, 24% – не сильно засмутилися, а 8 % – особливо не надали значення грубостям.

Найбільше люди страждали від “нанесення шкоди особистій репутації” – 80 %, що на 6% більше роком раніше.

Шкоду професійній репутації назвали 77 % респондентів, що також +6 % в порівнянні з попереднім роком.

Кібербулінг – 74% (+ 6%). З мізогінією стикнувся 71 % жінок (+15 %). Різного роду дискримінації – 71 % (+ 5 %).

Люди старшого віку найбільш поширеною причиною онлайн-загроз називали політику (38 %). Другою за популярністю загрозою називали сексуальну орієнтацію – 30 %.

Звіт за 2019 рік заснований на відповідях 12 520 опитаних дорослих і підлітків у 25 країнах світу: дорослі віком 18-74 років, підлітки у віці 13-17 років.

Дослідження проводилося онлайн в період з 1 по 31 травня 2019 року.