Після початку повномасштабної війни Міністерство внутрішніх справ розпочало роботу одразу в кількох нових напрямах. Окрім охорони правопорядку, МВС ідентифікує воєнних злочинців, розробляє базу вбитих росіян, відбиває кібератаки та формує Гвардію наступу. Паралельно Міністерство трансформується та працює над цифровізацією сервісів.

Про це в четвертому випуску Цифри говорили ведучий подкасту — керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік, CDTO МВС Леонід Тимченко та актор, комік і ведучий Євген Янович.

Одним з важливих напрямів роботи МВС залишається боротьба з кібершахраями. Леонід Тимченко розповів про схеми, які найчастіше використовують зловмисники, а також про те, як не потрапити на гачок злодіїв. Зі свого боку Мстислав Банік зазначив, що в Дії вже працює інструмент, який допомагає українцям захиститися від шахраїв.

«Якщо хтось перевіряє вашу кредитну історію, ви отримуєте пуш-сповіщення в Дії. Так, коли хтось викрав дані вашої картки і хоче взяти на ваше ім’я кредит у сумнівній установі, ви відразу про це дізнаєтеся і зможете зреагувати. Зараз працюємо над механізмом, який надсилатиме сповіщення в Дії, коли хтось несанкціоновано переглядатиме інформацію про вас. Наприклад, про авто чи нерухомість», — зазначив Мстислав Банік.

Окрім цього, обговорили нові електронні сервіси, над якими МВС працює разом з Мінцифрою. Зокрема, купівлю й продаж авто через Дію та дозвіл на зброю в застосунку.

«Ми запустили Єдиний реєстр зброї, де кабінети можуть мати власники зброї, компанії, які її продають, тири, експерти, працівники відділів, що контролюють обіг зброї. Це допоможе швидко отримувати необхідну інформацію про зареєстровану зброю та значно спростить процес отримання дозволів. Крім того, у майбутньому в особистий кабінет можна буде увійти через Дію. У застосунку також відображатиметься інформація про вашу зброю та дозволи», — розповів Леонід Тимченко.

Під час випуску також обговорили цифровізацію сервісних центрів МВС. Зокрема, зміни, які допоможуть усунути корупцію з процесу отримання водійського посвідчення. А ще розглянули послуги МВС, які вже зараз доступні онлайн, та обмінялися думками про створення спеціального застосунку Міністерства внутрішніх справ.

«Дія дуже швидко стала чимось звичним. Наприклад, я не можу уявити, щоб десь не було Wi-Fi чи доступу до мобільного інтернету 24/7. Так само і з Дією. Якщо мені потрібен документ, я показую його в Дії. Я навіть не думаю про інший варіант. Хотілося б, щоб така ж ситуація була із застосунком МВС. Наприклад, щось трапляється — і замість того, щоб висіти на лінії, я можу скористатися зручним застосунком», — поділився ідеєю Євген Янович.

Подкаст: https://youtu.be/TjvH15f-iBM