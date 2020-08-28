Сьогодні вночі група хасидів намагалися прорватися в Умань, але місцеві їх не пускали.

Відео опублікував депутат Уманської райради від партії “Свободи” Сергій Алєксєєв на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, місцеві жителі викликали на місце події правоохоронців та вимагали, щоб ті не пускали паломників.

Своєю чергою, поліцейські заявили, що не можуть заборонити паломникам відвідати місце поховання цадика Нахмана.

В результаті правоохоронці намагалася не допустити зіткнень між хасидами і місцевими жителями.

Нагадаємо, професор Роні Гамза, керівник “Коронавірусного центру” Ізраїлю, звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням не пускати хасидів до Умані для паломництва.

Рош га-Шана — це свято початку нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм. Зазвичай воно припадає на кінець вересня — початок жовтня. У 2020 році його святкуватимуть з 18 по 20 вересня. Так повелося, що на свято паломники-хасиди з’їжджаються до Умані, оскільки у місті похований цадик Нахман, могила якого є однією з найшанованіших святинь для представників Брацлавської течії хасидизму.