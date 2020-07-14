Про це повідомила пресслужба відомства.

Центрвиборчком зареєстрував п’ять кандидатів. Крім Лукашенка, на пост глави держави претендують співголова об’єднання “Говори правду” Андрій Дмитрієв, екс-депутат Ганна Канопацька, дружина відеоблогера Сергія Тіхановського Світлана Тіхановська і лідер партії “Білоруська соціал-демократична Грамада” Сергій Черечень.

ЦВК Білорусі відмовила у реєстрації кандидатом в президенти банкіру Віктору Бабарику.

Відзначається, що Бабарико вважали найбільш серйозним конкурентом чинного президента Олександра Лукашенка на майбутніх виборах. За інформацією опитування ЗМІ, за нього могли проголосувати до 50% білорусів.