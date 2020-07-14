Про це повідомила пресслужба відомства.
Центрвиборчком зареєстрував п’ять кандидатів. Крім Лукашенка, на пост глави держави претендують співголова об’єднання “Говори правду” Андрій Дмитрієв, екс-депутат Ганна Канопацька, дружина відеоблогера Сергія Тіхановського Світлана Тіхановська і лідер партії “Білоруська соціал-демократична Грамада” Сергій Черечень.
ЦВК Білорусі відмовила у реєстрації кандидатом в президенти банкіру Віктору Бабарику.
Відзначається, що Бабарико вважали найбільш серйозним конкурентом чинного президента Олександра Лукашенка на майбутніх виборах. За інформацією опитування ЗМІ, за нього могли проголосувати до 50% білорусів.
- 14 травня чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко подав у центральну виборчу комісію документи для участі в президентських виборах. Він балотується вже вшосте.
- 31 травня в Білорусі пройшли масові затримання опозиційних активістів.