Про це повідомляє міністр цифровий трансформації Михайло Федоров в своєму Telegramканалі.

Центральна виборча комісія тестує функцію зміни голосування онлайн, написав він.

При цьому, за словами Федорова, держава витратила дуже багато часу і сил на процес зміни місця голосування на минулих виборах.

Тепер на наступних виборах народних депутатів і президента можна буде змінити місце голосування за пару хвилин з дому. Хоча, сподіваюся, вже можна буде голосувати онлайн. Принаймні, працюємо над цим, пояснив він.

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