Про це повідомляє міністр цифровий трансформації Михайло Федоров в своєму Telegram–каналі.
“Центральна виборча комісія тестує функцію зміни голосування онлайн“, – написав він.
При цьому, за словами Федорова, держава витратила дуже багато часу і сил на процес зміни місця голосування на минулих виборах.
“Тепер на наступних виборах народних депутатів і президента можна буде змінити місце голосування за пару хвилин з дому. Хоча, сподіваюся, вже можна буде голосувати онлайн. Принаймні, працюємо над цим“, – пояснив він.
- У правлячій партії “Слуга народу” на місцевих виборах відмовляться від тактики висунення “нових облич”.