Про це повідомляє міністр цифровий трансформації Михайло Федоров в своєму Telegram–каналі.

“Центральна виборча комісія тестує функцію зміни голосування онлайн“, – написав він.

При цьому, за словами Федорова, держава витратила дуже багато часу і сил на процес зміни місця голосування на минулих виборах.

“Тепер на наступних виборах народних депутатів і президента можна буде змінити місце голосування за пару хвилин з дому. Хоча, сподіваюся, вже можна буде голосувати онлайн. Принаймні, працюємо над цим“, – пояснив він.