Центральна виборча комісія призначила на 25 жовтня цього року проміжні вибори народного депутата в одномандатному виборчому окрузі № 208 (Чернігівська область).

Про це поінформували в прес-службі ЦВК.

Від зазначеного округу в 2019 році був обраний до Верховної Ради IX скликання нардеп Валерій Давиденко (група “Довіра”), який трагічно загинув минулого місяця.

Проміжні вибори до Верховної Ради вирішено провести разом із черговими місцевими виборами 25 жовтня заради економії коштів.

Як зазначив голова ЦВК Олег Діденко, одночасність двох виборчих процесів дозволить заощадити майже 11 млн гривень бюджетних коштів (оскільки фінансування дільничних виборчих комісій буде здійснюватися по одній бюджетній програмі).

“До причин призначення виборів на 25 жовтня 2020 року можна віднести і брак коштів, які не передбачені на проведення проміжних виборів народних депутатів. А також ситуацію з коронавірусною інфекцією, адже карантин потребує додаткових заходів захисту, що тягне за собою окремі витрати. Ще однією причиною є те, що виборчий процес у даному окрузі буде тривати фактично півроку, якщо проміжні вибори народного депутата України та місцеві вибори розвести у часі”, – зазначається в повідомленні.

ЦВК також звернулася до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів щодо необхідності внесення змін до закону “Про державний бюджет на 2020 рік” в частині збільшення видатків за трьома бюджетними програмами (більш ніж на 1,2 млрд гривень).