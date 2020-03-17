Про це повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії.
Так, за результатами підрахунку 100% бюлетенів, Світлична набрала 30 тис. 194 голоси (77,54%).
На другому місці – представник “Європейської солідарності”, екс-нардеп Вікторія Пташник. За неї проголосували трохи більше 3 тис. громадян (7,91%).
Третьою, з результатом в 1 183 голоси (3%), стала самовисуванець Тетяна Єгорова-Луценко.
Загалом, перша десятка кандидатів у нардепи за підсумками голосування виглядає так:
Раніше народні депутати від партії “Слуга народу” висловили обурення з приводу ситуації з кандидатом партії на 179 окрузі в Харківській області, якого партія відкликала, “щоб не перешкоджати” Юлії Світличної.
Нагадаємо, для участі в них зареєструвалися чотири десятка кандидатів, в тому числі Юлія Світлична (самовисуванець).
Довибори були призначені через дострокове припинення повноважень нардепа від “Слуги народу” Олексія Кучера, обраного в одномандатному виборчому окрузі № 179, який пізніше очолив Харківську область.
Відзначимо, що Світлична дуже близька до екс-голови Харківської ОДА Ігоря Райніна. Вона працювала при ньому першим заступником і почала очолювати Харківську ОДА з серпня 2016 року.
Зараз Райнін є головою Харківської обласної організації партії “Опозиційна партія – “За життя”, а Світлична балотується як самовисуванець.
- 6 листопада минулого року президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Харкова представив нового голову обласної державної адміністрації Олексія Кучера.
- 3 лютого поточного року на з’їзді партії “Слуга народу” було прийнято рішення висунути Вікторію Алєксєйчук кандидатом у народні депутати на 179-му окрузі в Харківській області.