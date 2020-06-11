Про це повідомила пресслужба ЦВК.

Відзначається, що таке рішення дозволить брати участь у виборах ще більше 1 млн виборців.

“Велика кількість громадян України (понад 1 млн осіб) не мали можливості реалізувати своє право голосу. Йдеться про виборців, які не мають зареєстрованого місця проживання. До цієї категорії відносяться і особи, яким на момент голосування тільки виповнилося 18 років, а значить – вони отримали право голосу, але з певних причин не мали можливості зареєструватися за місцем проживання. Тому ЦВК з власної ініціативи вирішила врегулювати це питання”, – йдеться в повідомленні.

Раніше при відсутності прописки заборонялося брати участь в будь-яких виборах, а тепер проголосувати можна буде і на загальнодержавних, і на місцевих виборах – за місцем фактичного проживання.

Для цього необхідно буде звернутися із заявою до органу ведення Держреєстру виборців в період між виборами або в перші п’ять днів виборчого процесу. При цьому певна за місцем фактичного проживання виборча адреса не можна буде змінити протягом півроку.

Раніше повідомлялось, що Центрвиборчком прийняв новий порядок зміни виборчої адреси. Тепер українці зможуть голосувати на місцевих виборах за місцем фактичного проживання.

Обидва рішення вступлять в силу з 1 липня.