У Центрвиборчкомі визнали обраним та зареєстрували народним депутатом Олександра Санченка — директора зі зв'язків з держорганами музичного фестивалю Atlas Weekend.

Про це повідомили в прес-службі ЦВК.

Як повідомлялося раніше, 14 січня Верховна Рада України достроково припинила повноваження депутата від “Слуги народу” Ірини Венедіктової, яка раніше тимчасово очолила Державне бюро розслідувань.

Її місце в Парламенті зайняв Олександр Санченко, який проходив під номер 137 в списку партії “Слуги народу”. 16 січня ЦВК прийняла рішення про його реєстрацію.

“Комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, Санченка Олександра Володимировича”, — йдеться в повідомленні.

Що відомо про Олександра Санченко?

Згідно з даними на сайті Центральної виборчої комісії, Санченко народився 11 вересня 1988 року, проживає в Києві. Він був № 137 у партійному списку партії “Слуга народу” на позачергових виборах до Верховної Ради в 2019 році.

Санченко є директором із урядових відносин та корпоративної соціальної відповідальності (Government relations, GR-комунікацій) музичного фестивалю “Atlas Weekend”.

Згідно з даними руху ЧЕСНО, Санченко був помічником депутата Верховної Ради 8 скликання Олексія Скрипника на громадських засадах.

Він — голова Громадської ради при Фонді “ДержМолодьЖитло”, засновник ТОВ “Мейн-Стрім” і ГО “Біржа Молодіжних Проєктів”.

Санченко також є засновником і керівником конкурсу краси “СтудМіс України”.

Крім того, він зазначений як експерт “Реанімаційному пакету реформ”.

Раніше Санченко працював заступником начальника відділу молодіжних програм і комунікацій Київського Молодіжного Центру, був співініціатором створення “Kyiv Free Wi-Fi” (безкоштовний інтернет на Хрещатику).

Щодо освіти, Санченко закінчив факультет фінансів Міжнародного університету фінансів. Отримав ступінь MBA в Міжнародному інституті менеджменту за програмою “MBA in Public Administration”.