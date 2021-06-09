Цикади затримали літак з журналістами, які повинні висвітлювати поїздку Байдена в Європу

Про це повідомляє газета The New York Times.
Літак повинен був вилетіти близько 9 години вечора вівторка за східним часом, але якимось чином літаючі комахи заповнили двигуни літака, і змусили помічників Байдена шукати інший спосіб переправити репортерів за кордон.
Офіційні представники Білого дому повідомили журналістам, що зібралися в готелі аеропорту, про нашестя комах, а також запевнили, що новий літак прямував до Вашингтона з Нью-Йорка. Незабаром в Клівленд повинен був відправитися новий пілот.
Офіційні особи сподівалися, що і літак, і пілот благополучно подолають хмару цикад, яка була досить щільною навколо Вашингтона.
В результаті рейс з журналістами вилетів рано вранці в середу, відстаючи від розкладу більш ніж на шість з половиною годин.
- Президент США Джо Байден під час поїздки в Європу проведе зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним у Женеві. Це станеться 16 червня.