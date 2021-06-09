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Цикади затримали літак з журналістами, які повинні висвітлювати поїздку Байдена в Європу

Літак, який повинен був доставити десятки журналістів в Європу для освітлення першої поїздки президента США Джо Байдена за кордон, не зміг злетіти через нашестя цикад.

Середа, 9 червня 2021, 18:48

Про це повідомляє газета The New York Times.

Літак повинен був вилетіти близько 9 години вечора вівторка за східним часом, але якимось чином літаючі комахи заповнили двигуни літака, і змусили помічників Байдена шукати інший спосіб переправити репортерів за кордон.

Офіційні представники Білого дому повідомили журналістам, що зібралися в готелі аеропорту, про нашестя комах, а також запевнили, що новий літак прямував до Вашингтона з Нью-Йорка. Незабаром в Клівленд повинен був відправитися новий пілот.

Офіційні особи сподівалися, що і літак, і пілот благополучно подолають хмару цикад, яка була досить щільною навколо Вашингтона.

В результаті рейс з журналістами вилетів рано вранці в середу, відстаючи від розкладу більш ніж на шість з половиною годин.

  • Президент США Джо Байден під час поїздки в Європу проведе зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним у Женеві. Це станеться 16 червня.
Теги: Байден, Європа, журналісти, США, Цикади

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