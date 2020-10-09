Цими вихідними, 10-11 жовтня відбудеться ювілейний Одеський півмарафон 5th TAVRIA V ODESA HALF MARATHON Online. Через пандемію забіг відбудеться в онлайн-форматі, повідомляє компанія-організатор Run Ukraine. У заході візьмуть участь майже півтори тисячі бігунів.

Забіги в онлайн-форматі набули популярності серед любителів спорту під час карантину. Такі забіги проходять без масового старту та скупчення людей, а отже, не порушують умов карантину. Кожен охочий в день заходу виходить на пробіжку – за будь-яким зручним для нього маршрутом – і на фініші отримує медаль.

Так, пробігти Одеський півмарафон можна навіть за межами Одеси, і навіть України. 5th TAVRIA V ODESA HALF MARATHON Online, окрім України, бігтимуть ще у 19 країнах світу. Реєстрація досі триває.

Одеський півмарафон 10-11 жовтня відбудеться вже вп’яте. Титульним партнером заходу другий рік поспіль стала мережа супермаркетів “Таврия В”.

В Одесі у парку Шевченка 10-11 жовтня буде організована стартово-фінішна зона, де одеські бігуни зможуть розпочати свій забіг під стартовою аркою, як у докарантинні часи, та потрапити під приціл професійних фотографів. Втім, спільного старту не буде, а бігуни дотримуватимуться дистанції та карантинних норм.

Організатори рекомендують долати свої дистанції Трасою здоров’я задля безпеки учасників, оскільки перекриття транспортного руху через півмарафон у місті не буде.

В межах 5th TAVRIA V ODESA HALF MARATHON Online відбудуться забіги на різні дистанції. Досвідчені спортсмени і аматори випробують себе на дистанціях 10 і 21 км, а ті, хто лише починає, зможуть вийти на старт Jaffa Mini Marathon 4.2 км. На фініші кожен зможе винагородити себе медаллю, яка заздалегідь приїде до нього поштою.

До бігового свята приєднаються відомі артисти, блогери та лідери думок. 10-11 жовтня на старт TAVRIA V HALF MARATHON Online вийдуть телеведучі Слава Варда та Вячеслав Матюхін, радіоведуча Юлія Малахова, видавчиня bit.ua Тетяна Гриньова, вокалістка гурту “А.Р.М.І.Я” Світлана Сафронова, соліст гурту “Клей Угрюмого” Максим Дурдас, бігунка-кіборг Тетяна Воротіліна, учасник шоу “Зважені та щасливі” Дмитро Завоюра, тренерка та письменниця Марі Карачина.

До того ж, бігти Одеський півмарафон буде й еліта української легкої атлетики: найтитулованіший вітчизняний марафонець, неодноразовий учасник Олімпійських ігор Олександр Сітковський, чемпіон України з півмарафону, учасник Олімпійських ігор 2016 Ігор Русс, учасниця лондонської Олімпіади Ольга Скрипак, бронзовий призер чемпіонату ABAF з гірського бігу Сергій Расчупкін, переможниця Київського півмарафону 2018 Вікторія Калюжна, переможець минулорічного Zaporizhstal Half Marathon Роман Романенко, срібний призер Zaporizhstal Half Marathon 2019 Микола Нижник, багаторазовий чемпіон України Артем Казбан, чемпіон України з бігу на 10 000 м 2017 та 2019 років Єгор Жуков, багаторазовий чемпіон України з бігу на 1500м, 5000м, 10 000 м серед юніорів та молоді Артем Алфімов, багаторазовий чемпіон України серед юніорів та молоді на дистанції 1500 м Андрій Аліксійчук, багаторазовий чемпіон України, майстер спорту міжнародного класу Олег Каяфа.

Щоб приєднатися до Одеського півмарафону та здобути дизайнерську медаль, не обов’язково бути професійним спортсменом – достатньо мати бажання та трохи вільного часу 10-11 жовтня.

У день заходу потрібно вийти на пробіжку зафіксувавши забіг на GPS-додаток на телефоні. Усі бігуни, які подолають свою дистанцію, здобудуть медалі, які приїдуть до них поштою.

Обрати комфортну дистанцію та зареєструватися можна на офіційному сайті заходу https://odesahalfmarathon.org/. Реєстрація триває до 18:00 10 жовтня.

Контакти:

Анастасія Руссу

тел: +380 50 178 1168

email: [email protected]

Вікторія Веремієнко

тел: +380 67 995 27 67

email: [email protected]