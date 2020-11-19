Цими вихідними, 21-22 листопада відбудеться ювілейний Дніпровський півмарафон 5th INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON Online. Через пандемію забіг відбудеться в онлайн-форматі, повідомляє компанія-організатор Run Ukraine. У заході візьмуть участь понад дві тисячі бігунів.

Забіги в онлайн-форматі набули популярності серед любителів спорту під час карантину. Такі забіги проходять без масового старту та скупчення людей, а отже, не порушують умов карантину. Кожен охочий в день заходу виходить на пробіжку – за будь-яким зручним для нього маршрутом – і на фініші отримує медаль.

Так, пробігти Дніпровський півмарафон можна за межами Дніпра і навіть України. 5th INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON Online, окрім України, бігтимуть ще у 21 країні світу. Реєстрація досі триває.

“INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON – це унікальний приклад для наслідування, розвиток корпоративної соціальної відповідальності промисловою компанією Інтерпайп, яка однією з перших у місті підтримала бігову подію такого масштабу і продовжує це робити. Для мене особисто Дніпровський півмарафон – це про стосунки, про довіру, про спільні цінності, про можливість створення чогось важливого там, де цього не вистачало, – зазначив генеральний менеджер Run Ukraine Дмитро Черніцький. – У ці вихідні ми бігтимемо у різних куточках країни. Сьогодні важливо витримувати дистанцію, але ніхто нам не забороняє бути об’єднаними разом спільними цінностями, спогадами, тим важливим, що нас наповнює”.

Дніпровський півмарафон 21-22 листопада відбудеться вже вп’яте. Титульним партнером заходу упродовж усіх років незмінно залишається українська промислова компанія ІНТЕРПАЙП.

“Попри складний рік, ми щиро радіємо, що біг для багатьох став джерелом позитивної енергії. Найважливіше, що ми зрозуміли цього року – наскільки важлива підтримка. Підтримка друга, який біжить поруч із тобою, не дозволяючи відступити від мети ні на крок. Чи підтримка наших лікарів та хворих, яку надає бізнес і волонтери. І хоча цього року ми стартуватимемо не поруч, проте все одно будемо підтримувати одне одного. Тому що всіх нас вже п’ять років об’єднує любов до бігу”, – зазначила начальник управління комунікацій ІНТЕРПАЙП Людмила Новак.

В межах 5th INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON Online відбудуться забіги на різні дистанції. Досвідчені спортсмени і аматори випробують себе на дистанціях 10 і 21 км, а ті, хто лише починає, зможуть вийти на старт Jaffa Mini Marathon 4.2 км. На фініші кожен зможе винагородити себе медаллю, яка заздалегідь приїде до нього поштою.

До бігового свята приєднаються відомі артисти, блогери та лідери думок. 21-22 листопада на старт INTERPIPE DNIPRO HALF MARATHON Online вийдуть блогерка та співачка Jerry Heil, телеведучі Слава Варда та Вячеслав Матюхін, радіоведуча Юлія Малахова, видавчиня bit.ua Тетяна Гриньова, соліст гурту “Клей Угрюмого” Максим Дурдас, бігунка-кіборг Тетяна Воротіліна, учасник шоу “Зважені та щасливі” Дмитро Завоюра, тренерка та письменниця Марі Голота, засновниця студії балету Balletera Людмила Подопригора.

Також у рамках заходу відбудеться забіг “Ветеранська десятка”, в якому візьмуть участь майже 300 ветеранів АТО/ООС. У біговому сезоні 2020 такі старти проходять у межах кожного забігу Run Ukraine. Під час Львівського, Київського, Одеського півмарафонів та Київського марафону свої дистанції вже подолали майже 700 ветеранів АТО.

Щоб приєднатися до Дніпровського півмарафону та здобути дизайнерську медаль, не обов’язково бути професійним спортсменом – достатньо мати бажання та трохи вільного часу 21-22 листопада.

У день заходу потрібно вийти на пробіжку зафіксувавши забіг на GPS-додаток на телефоні. Усі бігуни, які подолають свою дистанцію, здобудуть медалі, які приїдуть до них поштою.

Обрати комфортну дистанцію та зареєструватися можна на офіційному сайті заходу https://interpipe.dniprohalfmarathon.org/ .

Реєстрація триває до 23:59 19 листопада.