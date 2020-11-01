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Ціна на газ для населення зросла майже на 35 %

У листопаді цього року ціни на газ для населення зросли майже на 35 %.

Неділя, 1 листопада 2020, 18:26

Про це повідомила компанія “Нафтогаз України”.

Ціна на природний газ у листопаді в рамках тарифу “Місячний” складає 6,33 грн/куб. м з ПДВ (без вартості розподілу). Раніше вартість цього тарифу складала 4,70 грн/куб. м з ПДВ.

Для тих клієнтів, які у листопаді підключать тариф “Річний”, ціна газу на наступні 12 місяців становитиме 6,45 грн/куб. м з ПДВ (без вартості розподілу). При цьому до 31 жовтня можна підключити тариф “Річний” за ціною 5,24 гривні за кубометр з ПДВ.

Таким чином, ціна на природний газ для населення за тарифом “Місячний” зросла на 34,7 %, а за тарифом “Річний” – на 23,1 %.

Слід зазначити, що раніше в статті “Врятувати “Укрнафту”: як українці заплатять за борги Коломойського” #Букви писали, що ПАТ “Укрнафта” – найбільша нафтовидобувна компанія України. 43% акцій компанії контролює група “Приват”, решту – “Нафтогаз”. Борги “Укрнафта” накопичувала з 2003 року. Весь цей час компанія фактично повністю контролювалася олігархом Ігорем Коломойським через ігри зі складом наглядової ради.

У 2014-му парламент підвищив рентні ставки за користування природними надрами. У відповідь компанія, контрольована на той момент Коломойським, перестала платити заборгованість по ренті. Тільки за 2016-2017 рр. борги компанії зросли на 4,5 млрд грн. У 2015 році Рада внесла зміни в законодавство, якими повернула собі контроль над компанією, але оперативне управління лишається в Коломойського. Питання боргів це ніяк не вирішило. І вони сягнули суми понад 30 мільярдів гривень.

Заступник голови НАК “Нафтогаз” Юрій Вітренко переконав у вересні 2019-го членів правління в тому, що треба повернути “Укрнафті” близько 2 млрд кубометрів природного газу, колись закачаного компанією до підземних сховищ газу (ПСГ) “Укртрансгазу”. Довгі роки за цей газ ішли суперечки, бо “Нафтогаз” вважав, що має викупити його за ціною для населення (бо йому він і продавався), а “Укрнафта” – що за ринковою.

На той момент кожному громадянину України довелося б за це заплатити 428 грн, оскільки “Нафтогаз” викупить цей газ за їхні гроші.

Наразі з 39 мільярдів гривень, які “Нафтогаз” віддасть “Укрнафті”, кожен з 36 мільйонів українців віддасть вже понад 1000 гривень на розлучення держкомпанії та Коломойського.

Теги: Нафтогаз України, ціна на газ

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