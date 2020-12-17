Ціна на пачку тютюнових виробів для оснащення електричного нагрівання (ТВЕНів) зросте з діючих 50 грн. до, як мінімум, 80 грн. До цього призведе провал поправки, яка б мала зменшити зростання тютюнового акцизу для ТВЕН з 300 до 200 %.

Про це повідомляють #Букви.

За поправку проголосувало 211 депутатів з необхідних 226-ти.

Нагадаємо, Податковий комітет пропонував підвищити акциз на ТВЕНи на 200 % плюс по 30 % кожного наступного року до 2025 р.

Але оскільки депутати поправку не підтримали, з нового року вступить в силу ще більш масштабне підвищення акцизу на ТВЕНи – відразу на 320 %.

В Україні вже близько 1 млн. курців перейшли з традиційних сигарет на ТВЕНи, але різке збільшення цін призведе до того, що частина споживачів знову повернеться до споживання найбільш шкідливих тютюнових виробів – традиційних сигарет, причому не факт що легальних, вважають експерти.

Також є прогнози, що окрім контрабандних сигарет на ринку України з’являться також і контрабандні ТВЕНи з Молдови, Білорусі і Російської Федерації, де ціни на ТВЕНи будуть приблизно в 1,5-2 рази нижчими, ніж в Україні.

Зважаючи на це, заплановані доходи від акцизу на ТВЕНи опиняться під загрозою. Що може призвести до додаткових втрат держбюджету на рівні 4,8-5 млрд. грн.

Нагадаємо, що в 2019 р. доходи держбюджету від тютюнового акцизу було недовиконано майже на 14 млрд. грн., за перші 9 місяців 2020 р. – на 9,7 млрд. грн.

Два найбільших виробники ТВЕНів – компанії “Філіп Морріс Україна“ та “Брітіш Амерікан Тобакко Україна“ вже інвестували понад 200 млн. грн. у розбудову дистриб’ютерських мереж ТВЕНів – відповідно, IQOS i Glo.

Компанії також мають великі виробництва в Харківській і Чернігівській областях, де працює понад 2 тис. осіб. Але також ці виробництва є основними клієнтами для кількох сотень середніх і малих компаній, де працює понад 50 тис. осіб.

“За останні роки ми інвестували в екосистему IQOS в Україні понад 140 млн. доларів, забезпечили робочими місцями тисячі людей. Ми сприймаємо це підвищення як пряме повідомлення від уряду про те, що ми маємо зупинити подальші інвестиції в Україну. Наче держава нам каже: нам не потрібні ваші інвестиції, ваша фабрика, ваші співробітники і споживачі“, – пояснив ситуацію генеральний директор компанії “Філіп Морріс Україна“ Костас Салварас.

Він нагадав, що у компанії були великі плани переведення частини потужностей фабрики компанії у Харківській області на виробництво ТВЕНів і перетворення її на великий експортний хаб для всієї Східної Європи.

“Наша фабрика в Харківській області розрахована на виробництво 40 млрд. сигарет на рік. Зараз вона працює на половину своїх потужностей – 20 млрд. сигарет, з яких 12 млрд. йде на експорт. Але ринок сигарет скорочується, ми планували додаткові інвестиції у виробництво ТВЕНів в Україні. Це могло б перетворити нашу фабрику в експортний центр всієї Східної Європи“, – додав Салварас.

Але через “провалену“ поправку ці плани, так само як і вже вкладені іноземні інвестиції, опинилися під загрозою, наголосили в компанії.