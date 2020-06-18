Про це повідомив адвокат Ілля Новіков.

За його словами, видання “Страна.юа” опублікувало заяву Ірини Венедіктової від 16 червня до Печерського суду щодо того, аби перенести засідання “через неможливість явки Порошенка, бо на 18 червня призначені похорони його батька”. Видання вказує, що адвокати Порошенка, нібито відразу були поінформовані про клопотання.

“Це все цинічна брехня і спекуляція на смерті. Порошенко прийде сьогодні до суду о 15:00 і буде заперечувати проти перенесення засідання. Похорон призначено на п’ятницю, 19 червня. З адвокатами за два дні ніхто не зв’язувався. Прощання з Олексієм Івановичем Порошенком відбудеться о 12 в клубі Кабміну. Лицемірна турбота Генпрокурора про почуття сім’ї нікому не потрібна”, – сказав Ілля Новіков.