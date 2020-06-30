Про це повідомляє CNN.
Генеральний директор Cirque du Soleil Entertainment Group Даніель Ламарр заявив, що причиною банкрутства став “масштабний збій і примусове закриття шоу в результаті пандемії COVID-19”.
Тепер в цирку планують реструктурувати борг за допомогою канадського уряду і приватних інвестиційних компаній.
“Протягом останніх 36 років Cirque du Soleil був дуже успішною і прибутковою організацією. Однак з нульовими доходами після примусового закриття всіх наших шоу через COVID-19, керівництво повинно було діяти рішуче, щоб захистити майбутнє компанії”, – заявив Ламарр.
Варто зазначити, що Cirque du Soleil був заснований Гі Лаліберте і Жілем Сент-Круа в 1984 році в Канаді.
Цирк відомий відмовою від участі тварин в спектаклях і своїми шоу, в яких циркова майстерність поєднується з хореографією.
Борги цирку становлять близько мільярда доларів. Щоб зупинити фінансові втрати в цирку звільнили 3,5 тисячі співробітників.