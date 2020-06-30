Найпопулярніший цирк в світі, Cirque du Soleil, оголосив про банкрутство у зв'язку з закриттям шоу через пандемію коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє CNN.

Генеральний директор Cirque du Soleil Entertainment Group Даніель Ламарр заявив, що причиною банкрутства став “масштабний збій і примусове закриття шоу в результаті пандемії COVID-19”.

Тепер в цирку планують реструктурувати борг за допомогою канадського уряду і приватних інвестиційних компаній.

“Протягом останніх 36 років Cirque du Soleil був дуже успішною і прибутковою організацією. Однак з нульовими доходами після примусового закриття всіх наших шоу через COVID-19, керівництво повинно було діяти рішуче, щоб захистити майбутнє компанії”, – заявив Ламарр.

Варто зазначити, що Cirque du Soleil був заснований Гі Лаліберте і Жілем Сент-Круа в 1984 році в Канаді.

Цирк відомий відмовою від участі тварин в спектаклях і своїми шоу, в яких циркова майстерність поєднується з хореографією.

Борги цирку становлять близько мільярда доларів. Щоб зупинити фінансові втрати в цирку звільнили 3,5 тисячі співробітників.