7-9 квітня 2020 року в Києві відбудеться CISOLAR 2020 року, 9-а Міжнародна конференція та виставка сонячної енергетики Центральної і Східної Європи.

Сонячна енергетика продовжує займати провідні позиції за кількістю встановлених потужностей серед всіх відновлюваних джерел енергії у світі та в Україні зокрема. У період з 2019 по 2024 рр. потужність відновлюваних джерел енергії на глобальному рівні прогнозовано може збільшитися на 50% саме завдяки сонячній енергетиці, адже тільки на PV-сегмент припадає майже 60% очікуваного зростання.

Потужності сонячної енергетики в Україні зросли за останні 3 роки у понад 7 разів. Зокрема, станом на 1 грудня 2019 р. загальна потужність українських сонячних станцій перевищила 3,8 ГВт.

У глобальному розрізі середня вартість електроенергії, вироблена сонячними станціями, знизилася на 73%. Інвестори перестали сприймати сонячну енергетику як дорогу за вартістю галузь. Це дозволяє відновлюваній енергетиці конкурувати з традиційними джерелами без додаткового субсидування на провідних ринках світу.

В залежності від законодавчих ініціатив для України 2020 р. може завершитися встановленням від 2 до 5,5 ГВт потужностей сонячної енергетики і наблизити країну до виконання планів енергетичної Стратегії України – досягнення 25% генерації енергії з відновлюваних джерел від загального енергобалансу до 2035 року. Досягнувши “сонячних” потужностей 5 ГВт Україна може увійти до ТОП15 найрозвиненіших ринків сонячної енергетики у світі.

Проте, на шляху до нових досягнень Україні необхідно сформулювати чіткі правила гри та зрозумілу для інвесторів тарифну політику, зокрема впровадити ефективну систему аукціонів для обєктів відновлюваної енергетики та відмовитись від ретроспективного зниження «зелених» тарифів для побудованих сонячних електростанцій.

Питання нових законодавчих умов розвитку галузі та можливих ризиків будуть у центрі уваги провідної бізнес-конференції сонячної енергетики CISOLAR 2020, яка відбудеться 7 квітня у Києві в готелі Fairmont (вул. Набережно-Хрещатицька, 1). Цього року захід збере понад 500 делегатів та видатних спікерів з більш ніж 40 країн.

Також у центрі уваги заходу буде тема розподіленої генерації та технологій зберігання енергії, будуть представлені останні світові тренди та успішні бізнес-моделі сонячної енергетики, а також новітні технологічні рішення та сервіси.

Кращі проекти галузі будуть визначені на традиційній 4-ій церемонії нагородження кращих проектів сонячної енергетики CISOLAR AWARDS. За звання кращого проекту компанії змагатимуться у 5-ти номінаціях: найкраща PV-інсталяція для приватних домогосподарств, найкраща PV-інсталяція середнього розміру, найкраща велика PV-інсталяція, найкращий продукт сонячної енергетики та видатна особистість у галузі сонячної енергії.

На 2-денній Виставці нових технологій сонячної енергетики CISOLAR 2020, яка пройде 8-9 квітня 2020 р. у виставковому центрі М82 (вул. Межигірська, 82, Київ), візьмуть участь понад 120 провідних компаній з 30+ країн світу.

Серед експонентів кращі рішення представлять EPC компанії, виробники сучасних модулів та інверторів, PV-дистриб’ютори, постачальники матеріалів та аксесуарів, виробники кріплень та металоконструкцій, програмного забезпечення та інші. Компанії представлять останні розробки та інноваційні технології, сучасне обладнання, кращі сервісні та технологічні рішення для бізнесу та приватного сектору. Кількість відвідувачів виставки очікується на рівні 5 000+.

За прогнозом IB Centre, розподілені сонячні PV-системи на дахах житлових будинків, комерційних приміщень і промисловості зростатимуть і ця тенденція призведе до змін в енергосистемі. Швидке зростання спроможності споживачів виробляти власну електроенергію відкриває нові можливості для постачальників електроенергії. По всьому світу потужності розподіленої сонячної електростанції мають очікувано зрости на 320 ГВт до 2025 р., що становитиме майже половину від загального зростання PV-потужностей у наступні 5 років.

В Україні сегмент домашніх сонячних електростанцій продовжує активно зростати. Станом на 1 жовтня 2019 р. в Україні налічувалось понад 15 тис. домашніх господарств, встановлена потужність яких перевищила 350 МВт.

В рамках Виставки новітніх технологій CISOLAR 2020, буде проведено серію практичних тренінгів Solar Academy для інсталяторів малих сонячних електростанцій. Тренінги відбудуться 8 та 9 квітня у конференц-залі виставкового центру М82 (м. Київ, вул. Межигірська, 82). Заходи дозволять розширити теоретичні знання та практичні навички щодо експлуатації СЕС, розкрити прихований потенціал станції, інсталятори отримають покрокову інструкцію щодо збільшення генерації енергії та прибутку станції, будуть обговорені останні зміни в українському законодавстві та актуальні юридичні питання галузі. Серед спікерів представлять свої доповіді директори та власники провідних українських компаній, представники державних органів, інженери та керівники проектно-технічних підрозділів, а також юристи у сфері енергетики, будівництва та інвестицій.

Лінійку потужних заходів доповнять B2B та B2C зустрічі, під час яких проводяться переговори, укладаються угоди та підписуються контракти.

Організатор CISOLAR – Центр Інноваційного Бізнесу (IB Centre) – міжнародна компанія, яка реалізовує проекти у сфері енергетичних інновацій, а також є провідним продюсером конференцій та виставок у сфері новітніх енергетичних технологій. Серед проектів компанії – CISOLAR (конференція та виставка сонячної енергетики), SEF KYIV (форум та виставка сталої енергетики), Solar Academy (тренінги та навчальні програми для інсталяторів та інвесторів сонячної енергетики).

ru.cis-solar.com