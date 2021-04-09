Україна може почати постачання питної води до незаконно окупованого Росією Криму у разі, якщо міжнародні місії зафіксують можливість гуманітарної загрози українським громадянам, котрі там проживають.

Про це в інтерв’ю “BBC News Україна” повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

За його словами, у випадку такої загрози Україна могла б організувати гуманітарні конвої для забезпечення жителів півострова питною водою. Її можуть доставляти “цистернами, діжками, як завгодно”.

“Цистернами, діжками, як завгодно. Три КПВВ (контрольні пункти в’їзду і виїзду на адмінмежі з Кримом, – ред.) є – Каланчак, Чонгар, Чаплинка, дороги є, повеземо. Забезпечимо Червоний хрест – під їхнім прапором, не проблема. Людей напоїмо. Якщо дійсно моніторингова місія, міжнародна гуманітарна місія скаже: “Люди, треба допомагати”, – наголосив Резніков.

Він також підтвердив офіційну позицію Києва з приводу відновлення водопостачання до Криму: це можливо лише після деокупації півострова.

“Позиція України дуже чітка і зрозуміла. Після деокупації Криму – буде поставка води як на територію своєї країни”, – зазначив Резніков.

Він запевнив, що українська влада не має “жодних планів розміняти, прощупати громадську думку, створити якесь підприємство і дати воду на Крим”.

“Якщо хтось десь щось там ляпнув, це випадковість, і вона не повинна сприйматися серйозно”, – заявив Резніков.

“Я нагадаю, за приписами відповідної міжнародної конвенції – Женевської, якщо я не помиляюсь, – окупант несе відповідальність за цивільне населення і за всі гуманітарні питання. Російська Федерація брала на себе відповідальність, коли окупувала наш півострів і місто Севастополь. Будь ласка”, – підсумував він.

Варто зазначити, що Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал. Сім років тому, 27 лютого 2014 року почалася відкрита фаза окупації Кримського півострова російськими військами. 1 березня 2014 року Російська Федерація офіційно прийняла рішення про введення своїх військ на територію України.

Після захоплення Криму Росією поставки води на півострів припинили. Україна встановила на початку каналу (у Херсонській області) загороджувальну дамбу, припинивши таким чином постачання води.