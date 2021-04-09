Про це в інтерв’ю “BBC News Україна” повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.
За його словами, у випадку такої загрози Україна могла б організувати гуманітарні конвої для забезпечення жителів півострова питною водою. Її можуть доставляти “цистернами, діжками, як завгодно”.
“Цистернами, діжками, як завгодно. Три КПВВ (контрольні пункти в’їзду і виїзду на адмінмежі з Кримом, – ред.) є – Каланчак, Чонгар, Чаплинка, дороги є, повеземо. Забезпечимо Червоний хрест – під їхнім прапором, не проблема. Людей напоїмо. Якщо дійсно моніторингова місія, міжнародна гуманітарна місія скаже: “Люди, треба допомагати”, – наголосив Резніков.
Він також підтвердив офіційну позицію Києва з приводу відновлення водопостачання до Криму: це можливо лише після деокупації півострова.
“Позиція України дуже чітка і зрозуміла. Після деокупації Криму – буде поставка води як на територію своєї країни”, – зазначив Резніков.
Він запевнив, що українська влада не має “жодних планів розміняти, прощупати громадську думку, створити якесь підприємство і дати воду на Крим”.
“Якщо хтось десь щось там ляпнув, це випадковість, і вона не повинна сприйматися серйозно”, – заявив Резніков.
“Я нагадаю, за приписами відповідної міжнародної конвенції – Женевської, якщо я не помиляюсь, – окупант несе відповідальність за цивільне населення і за всі гуманітарні питання. Російська Федерація брала на себе відповідальність, коли окупувала наш півострів і місто Севастополь. Будь ласка”, – підсумував він.
Варто зазначити, що Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал. Сім років тому, 27 лютого 2014 року почалася відкрита фаза окупації Кримського півострова російськими військами. 1 березня 2014 року Російська Федерація офіційно прийняла рішення про введення своїх військ на територію України.
Після захоплення Криму Росією поставки води на півострів припинили. Україна встановила на початку каналу (у Херсонській області) загороджувальну дамбу, припинивши таким чином постачання води.
- У серпні 2020 року прем’єр-міністр України Денис Шмигаль допустив можливість постачання прісної води з материкової частини нашої країни до незаконно окупованого Криму в разі “гуманітарної катастрофи” на півострові. При цьому він запевнив, що Україна не постачатиме воду “окупантам, окупаційним військам, для потреб військових баз”.
- Згодом перший президент України, голова української делегації в Тристоронній контактній групі на переговорах по Донбасу Леонід Кравчук допустив можливість подачі води для жителів незаконно анексованого Криму у разі “гуманітарної катастрофи”.
- І собі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошував, що в незаконно анексованому Росією Криму немає гуманітарної кризи з водою.
- Секретар РНБО Олексій Данілов також заявляв, що жителі в окупованому Росією Криму забезпечені питною водою, а проблеми відчуває промисловість окупантів.