Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Так, на нараді Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова обговорила з керівниками інших правоохоронних органів питання інституту визнання необґрунтованих активів і їхнього стягнення в дохід держави – цивільну конфіскацію.

“Слід констатувати, що, хоча такий інститут був запроваджений в Україні ще понад півтора роки тому, його реалізація наразі фактично відсутня. Серед очевидних переваг цивільної конфіскації – те, що вона не залежить від обвинувального вироку. Визначальним фактором є різниця між вартістю набутих активів і законними доходами осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка має перевищувати мільйон гривень”, – зазначила Ірина Венедіктова.

Предметом цивільної конфіскації можуть бути тільки активи і доходи, отримані від них, які були придбані після набрання чинності відповідним законом, тобто 28 листопада 2019 року. Виявлення таких активів можливе, зокрема, під час здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень або оперативно-розшукових заходів усіма уповноваженими органами.

За словами Генпрокурорки за півтора року дії інституту цивільної конфіскації було заявлено лише два позови про визнання необґрунтованими активів двох народних депутатів на суму 8,2 млн грн. У той же час правоохоронцями на сьогоднішній день розслідуються 1,6 тис. справ, в яких можна виявити необґрунтовані активи.