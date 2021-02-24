Про це пише CNBC.

Однією з розробників стала Мопева Огундіпе. В її профілі LinkedIn говориться, що вона займається розробкою з 2014 року, в тому числі для Instagram, Khan Academy і Medium.

“Сьогодні мій перший день в Clubhouse. Якщо ви знаєте мене, ви, ймовірно, знаєте, що у мене є *думки* про застосунки тільки для iOS, тому я дуже рада приєднатися до команди, щоб почати вечірку на Android”, – написала вона в Twitter.

Стадія розробки та обсяг команди поки не уточнюються.

Clubhouse був запущений в березні 2020 року – відтоді компанія швидко стала одним з найпопулярніших споживчих додатків в Кремнієвій долині. У новій соцмережі користувачі можуть збиратися у віртуальних кімнатах і обговорювати різні теми. Правда, без тексту, відео або фото – тільки в аудіо-форматі.

Зараз застосунок доступний тільки користувачам пристроїв на операційній системі iOS, які отримали запрошення.