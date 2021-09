Про це повідомляє Engadget.

У застосунку Clubhouse є різні типи кімнат, які ви можете використовувати, в тому числі ті, де ви можете провести приватні бесіди з друзями – і в майбутньому ви зможете запрошувати цих друзів в чат, “махаючи” ім.

Якщо ця функція набуде широкого поширення, Clubhouse додасть кнопку “Waves” в профілі користувачів, яка буде схожа на кнопку, яку ви бачите, коли вперше підключаєтеся до кого-небудь в застосунку Messenger.

Натискання на неї дозволить другу дізнатися, що ви хочете поспілкуватися, і застосунок відкриє для вас кімнату, але тільки в тому випадку, якщо він відповість.

Clubhouse стартував як аудіозастосунок тільки для iOS, в якому користувачеві потрібно було приєднатися до списку очікування, щоб увійти. Однак за останні кілька місяців воно випустило застосунок для Android і відкрило свої двері для всіх.

Відомі особистості, такі як Ілон Маск і Марк Цукерберг, раніше використовували це місце для проведення переговорів у відкритих кімнатах, де користувачі можуть проводити публічні бесіди зі слухачами.

Нова функція може зробити Clubhouse більш привабливим для повсякденного використання і переконати користувачів не переходити на іншу програму, коли буде потрібно поговорити з родиною і друзями.

Clubhouse is working on Waves,

so that you can slowly form a room with your friends when they all are ready instead of having them to chat with you right away

(hi clubhouse 😉 i love this idea btw) pic.twitter.com/OrODAC5GmI

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 17, 2021