Повідомлення про це з’явилося в блозі розробників.

“Минуло трохи більше року з тих пір, як ми вирішили побудувати новий тип мережі – більш людяне місце в Інтернеті, в основі якого голос. Де люди з усіх куточків світу могли б зібратися разом, щоб поговорити, послухати, поспілкуватися, дискутувати, вчитися один у одного, зміцнювати дружні відносини, знайомитися з новими людьми і разом пережити незабутні моменти “, – зазначає команда Clubhouse.

З початку цього Clubhouse почав дуже швидко зростати, так як люди в усьому світі стали запрошувати своїх друзів швидше, ніж ми очікували. У цього були свої недоліки: масові збої серверів і збої повідомлень.

“Хороша особливість цього періоду в тому, що він показав нам, наскільки універсальний голос як засіб масової інформації. Ті ж типи кімнат, які ми бачили в минулому році в США, швидко почали формуватися в Японії, Бразилії та Нігерії. Фермери з сільських районів Грузії подружилися з підприємцями з Танзанії. В Індії утворилися кіноклуби … ”

Сьогодні ми раді повідомити, що Clubhouse запускає для Android бета-версію.

Спочатку додаток буде доступно в США, за ними підуть інші англомовні країни, а потім і весь інший світ.

“Якщо ви є користувачем Android, ви можете завантажити Clubhouse для Android і зареєструватися зараз, щоб отримувати повідомлення, як тільки він з’явиться у вашому регіоні”, – відзначили розробники.