Сміттєпереробний завод Copenhill, який розташований у Копенгагені отримав премію World Architecture Festival у номінації "Будівля року".

Про це повідомляє пресслужба World Architecture Festival.

Проєкт заводу Copenhill розробили американські архітектори з Bjarke Ingels Group, а ландшафтним дизайном займалося данське бюро SLA.

Cміттєпереробний завод щороку перетворює 440 тисяч тонн відходів на чисту енергію, завдяки чому забезпечує теплом 160 тисяч будинків.

Він розташований на даху штучної гори заввишки 90 метрів. Піднятися можна на ліфті або пішки.

Тут також є центр екологічної освіти, гірськолижний спуск довжиною 200 метрів, бари, стежки для хайкінгу та стіна для скелелазіння.

Copenhill також отримав відзнаку у номінації “Виробництво, енергія, перероблення”.

ДОВІДКА. Всесвітній фестиваль архітектури (World Architecture Festival) – це щорічний фестиваль та премія в галузі архітектури та дизайну. Одна з найпрестижніших подій, присвячена архітектурі.